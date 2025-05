Notti d’incanto a Fiesole

L’Estate Fiesolana 2025 anima la storica cornice del Teatro Romano con serate magiche di musica, teatro, danza e cinema sotto le stelle, insieme a star e artisti internazionali

L’Estate Fiesolana 2025 propone anche quest’anno un ricco programma di musica, teatro, danza e cinema, in scena dal 6 giugno all’11 settembre, con tantissimi ospiti nazionali e internazionali, tra cui José González, Paolo Fresu, Patty Pravo, Federico Buffa, Neri Marcoré, Roberto Saviano e molti altri.

Sulle colline più affascinanti della Toscana, le arti si intrecciano regalando serate magiche e un'occasione unica per rilassarsi e vivere la cultura sotto le stelle.

L’estate in Toscana è un’esplosione di colori, profumi e suoni: dalle colline dorate del Chianti al luccichio del mare lungo la costa, la regione si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto dove storia, natura e cultura si intrecciano in feste di piazza, sagre, rievocazioni e borghi medievali che riprendono vita. Tra i tanti luoghi che regalano un’estate speciale, Fiesole occupa un posto unico: arroccata sopra Firenze, questa piccola città etrusca unisce il fascino del suo passato alla modernità, regalando tramonti e panorami mozzafiato, oltre ad un ricco calendario di appuntamenti teatrali e musicali. L’attesissima “Estate Fiesolana”, giunta alla sua 78ª edizione, si prepara ad accogliere alcuni degli artisti più famosi a livello internazionale, regalando delle estati magiche e indimenticabili. A fare da sfondo a questo storico festival ci sarà come sempre il Teatro Romano di Fiesole, un gioiello risalente al I secolo a.C che da secoli domina la valle dall’alto, regalando un’esperienza nel verde delle colline toscane sotto un cielo stellato. Una tradizione che rimane viva ancora oggi: su questo storico palcoscenico si sono esibiti grandi nomi della scena internazionale e, anche quest’anno, il cartellone spazia dalla musica classica al jazz, dalla prosa alla danza, senza dimenticare le serate a tema e una selezionata rassegna cinematografica.

Dal 6 giugno all’11 settembre, saranno moltissime le star ad esibirsi sul palco del teatro: il cartellone dell’Estate Fiesolana si apre con il cantautore siciliano Pippo Pollina (14 giugno) e l’intimista svedese José González (12 luglio). Tra gli ospiti più attesi anche Richard Galliano, Paolo Fresu, Incognito e Ana Carla Maza, fino all’ultima esibizione del geniale duo Igudesman & Joo. Sul fronte teatrale arrivano i classici greci con “Edipus” (9 luglio), “Agamennone”(13 luglio) e “Sette a Tebe“(25 luglio), accanto al progetto “Iliade – Un racconto Mediterraneo” del Teatro Pubblico Ligure, interpretato da Vergassola, Solenghi, Crippa e altri. Tra i nomi più conosciuti anche il giornalista sportivo Federico Buffa (23 luglio), Walter Veltroni (23 giugno) e Massimo Recalcati (29 giugno).

Spazio anche alla grande musica italiana con Patty Pravo (18 giugno) e Alice che interpreta Battiato (11 luglio), ma anche un concerto tributo per Paolo Benvegnù con Neri Marcorè (4 agosto). Completano il programma quattro spettacoli di danza firmati da importanti compagnie toscane e nazionali. Il 21 giugno torna la Festa della Musica, evento globale dedicato al solstizio d’estate, con una serata curata dalla Scuola di Musica di Fiesole (ingresso gratuito su prenotazione), oltre ai tradizionali Concerti al tramonto in quattro frazioni del Comune di Fiesole (ingresso libero con inizio alle ore 19.30). Inoltre, in attesa della data ufficiale per il Premio Fiesole ai Maestri del Cinema, il Teatro Romano ospiterà dal 7 al 23 agosto una rassegna cinematografica all’aperto curata dalla Fondazione Stensen. Chiudono la stagione due importanti appuntamenti: il recital di Roberto Saviano (4 settembre) e l’incontro con Umberto Galimberti (5 settembre). Saranno tutte serate emozionanti caratterizzate da un’atmosfera magica sulle colline di Fiesole, con alle spalle la città di Firenze: sono la cornice perfetta e il luogo ideale in cui concedersi questo viaggio nel tempo e nello spazio, tornando a sognare insieme agli artisti più amati e apprezzati di sempre.

