POLIZIA DI STATO E AUTOSTRADE PER L’ITALIA: INSIEME AL GIRO D’ITALIA PER LA QUATTORDICESIMA EDIZIONE DEGLI “EROI DELLA SICUREZZA”

ALLA TAPPA DI GIULIANOVA, PREMIATI DUE AGENTI DELLA POLIZIA DI STATO E UN ADDETTO DELLA VIABILITA’ DI ASPI

Con il Giro d’Italia ripartono le premiazioni degli “Eroi della Sicurezza”, iniziativa in collaborazione tra Polizia di Stato e Autostrade per l’Italia, nata nel 2012 per valorizzare l’operato degli agenti e degli addetti autostradali che quotidianamente presidiano la viabilità sulle arterie ad alto scorrimento lungo il Paese.



Prima della partenza dell’ottava tappa, Giulianova – Castel Raimondo, il Direttore di Tronco di Pescara Christian Tucciarone, ha premiato l’Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Luca De Collibus e il Vice Sovrintendente della Polizia di Stato Luca De Marcellis per aver prestato i primi soccorsi ad una donna colta da malore. Il Dirigente del Compartimento della Polizia Stradale per l’Abruzzo e il Molise Francesco LICHERI, invece, ha assegnato un riconoscimento all’addetto alla Viabilità del Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia Rossano Foschini, per aver segnalato la presenza di un cavo in galleria, distaccato dall’urto di un mezzo pesante.

Nel corso delle diverse tappe del Giro, il palco delle premiazioni sportive ospiterà 27 Eroi della Sicurezza. In particolare, 12 operatori della Polizia Stradale, con cui ASPI quotidianamente lavora in stretta collaborazione per garantire la sicurezza degli utenti in viaggio sulle autostrade. La Polizia Stradale, contestualmente, assegnerà un riconoscimento a 15 operatori del Gruppo Autostrade per l’Italia che hanno dimostrato una forte dedizione al proprio lavoro, mettendo a servizio degli utenti competenze e impegno che vanno oltre le proprie mansioni quotidiane.

Le Storie

Il 19 marzo 2024, nel corso di un servizio di vigilanza autostradale sulla A14 Bologna-Taranto, l’Assistente Capo Coordinatore Luca De Collibus e il Vice Sovrintendente Luca De Marcellissono intervenuti per prestare soccorso a una donna colta da malore all’interno della propria auto, ferma in corsia di emergenza.

Le condizioni della donna sono apparse subito critiche, rendendo necessario l’arrivo di un elisoccorso. Il Vice Sovrintendente De Marcellis, senza esitazione, si è messo alla guida dell’auto della donna, scortato dall’auto di servizio guidata dall’Assistente Capo Coordinatore, fino al casello di Pescara Ovest, dove, nel frattempo, è giunto l’elisoccorso con il personale sanitario, che ha provveduto immediatamente al trasporto della donna al vicino ospedale.

Nel pomeriggio del 22 aprile 2024, Rossano Foschini, addetto alla viabilità del Tronco di Pescara, durante uno dei suoi primi turni in affiancamento nel ruolo di Operatore del Centro Radio Informativo, ha individuato attraverso le telecamere la presenza di un cavo sulla volta di una galleria, distaccatosi a causa dell’urto di un mezzo pesante.

La sua segnalazione ha consentito l’immediato intervento di una squadra tecnica del Tronco che, insieme alla Polizia Stradale, ha provveduto al ripristino della volta della galleria e della viabilità nel tratto interessato.