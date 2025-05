Supino, completato il rifacimento del manto stradale: un’opera attesa da anni grazie alla sinergia tra Provincia ed Enel

Sono terminati i lavori di rifacimento e bitumazione dell’accesso al Comune di Supino, un tratto di strada provinciale lungo circa tre chilometri. L’intervento, atteso da anni dalla comunità locale, è frutto della collaborazione tra la Provincia di Frosinone e Enel Spa, che hanno lavorato fianco a fianco grazie al totale contributo di Enel, per garantire un risultato efficace e duraturo.

A darne notizia è Gianluca Quadrini, Presidente del Consiglio provinciale di Frosinone, che ha seguito da vicino l’evolversi della situazione:

“Si tratta di un risultato importante – ha dichiarato Quadrini – perché ottenuto grazie a una sinergia istituzionale concreta e alla determinazione degli uffici provinciali, che sono riusciti a far comprendere a Enel le esigenze del territorio.”

L’intervento nasce dalla necessità di ripristinare l’asfalto in seguito a lavori eseguiti sui sottoservizi. Tuttavia, su sollecitazione della Provincia, si è deciso di andare ben oltre il semplice ripristino della carreggiata: è stato rifatto l’intero manto stradale, con evidenti benefici per la sicurezza e la qualità della viabilità.

Quadrini ha voluto esprimere particolare apprezzamento per il lavoro degli uffici tecnici provinciali, guidati dall’ingegnere Tommaso Michele Secondini e supportati dai funzionari Alessandro Mastrantoni e Ermando Mollicone, che hanno condotto i colloqui tecnici con Enel con competenza e determinazione.

“Questo risultato – ha aggiunto – rientra in un piano più ampio di riqualificazione della rete stradale provinciale voluto dall’amministrazione del Presidente Luca Di Stefano, che da mesi porta avanti interventi programmati e mirati.”

Un ringraziamento speciale è andato anche al Comune di Supino, in particolare all’assessore Stefano Bompiani e al presidente del Consiglio comunale Antonio Boni, che hanno svolto un ruolo di stimolo continuo nei confronti dell’amministrazione provinciale.

“Come Presidente del Consiglio provinciale – ha concluso Quadrini – sento la responsabilità di rappresentare le istanze dei cittadini della Ciociaria e degli amministratori locali. Oggi possiamo dire che il nostro impegno si è tradotto in risultati concreti. E continueremo a lavorare per strade più sicure, moderne ed efficienti in tutta la provincia.”