Nasce “Visit San Donato Val di Comino”: un nuovo modello di turismo esperienziale e sostenibile

San Donato Val Comino, Pittiglio: “Investiamo sul futuro del nostro borgo”

Sarà presentato oggi (venerdì 16 maggio) alle ore 18:00, presso il Teatro Luigi Cellucci, il progetto “Visit San Donato Val di Comino”, un’iniziativa che mira a rilanciare l’identità turistica del territorio attraverso un approccio innovativo, sostenibile e integrato. Il progetto si articola su quattro principali direttrici operative: Portale web, una piattaforma ispirazionale e informativa, pensata per raccontare la storia, la cultura e l’identità del borgo, e per facilitare l’organizzazione del soggiorno; Sistema di gestione integrata (CMS), uno strumento a disposizione degli operatori locali per gestire autonomamente la propria presenza digitale, promuovere offerte e ricevere prenotazioni; App mobile, un assistente di viaggio digitale che guiderà i visitatori durante il soggiorno, offrendo itinerari, informazioni e servizi in tempo reale; Strumenti di analisi dati, per monitorare i flussi turistici, comprendere le preferenze dei visitatori e affinare le strategie di promozione. Il progetto è pensato per essere replicabile in altre realtà del Basso Lazio e delle aree interne, con l’obiettivo di creare una rete turistica diffusa. Alla presentazione interverranno istituzioni, esperti e operatori del settore tra cui: Enrico Pittiglio, Sindaco di San Donato Val di Comino; Alessio Pellegrini, Presidente di Living Ciociaria; Chiara Carla Napoletano, Territorial Brand Manager; Paolo Masini, Presidente della Fondazione Museo dell’Emigrazione Italiana; Luca Leone, Coordinatore del Museo del Novecento e della Shoah; e Guido d’Amico, Presidente di Confimprese Italia. “Con questo progetto – ha spiegato il sindaco Pittiglio – investiamo sul futuro del nostro borgo, valorizzando un turismo esperienziale che rispetta il territorio, coinvolge la comunità e racconta la nostra autenticità. È un’opportunità concreta di sviluppo sostenibile e un modello replicabile per molte realtà delle aree interne”. L’evento è aperto al pubblico e rappresenta un’occasione per conoscere da vicino una visione innovativa per il turismo nella Val di Comino.