Fiera di Roma, focus sul futuro sostenibile dell’aviazione: Gianluca Quadrini, ANCI Lazio, interviene al convegno sull’edilizia aeroportuale portando anche il saluto della Provincia di Frosinone come Presidente del Consiglio.

Si è tenuto oggi presso la Sala Conferenze del Padiglione 4 della Fiera di Roma, all’interno di EdilexpoRoma, il convegno organizzato da APARF – Associazione Progetto Aeroporto di Roma-Frosinone e Sviluppo del Basso Lazio, dal titolo e dal suo presidente dott. Tiziano Schiappa che si ringrazia per tutto il suo lavoro a sostegno dell’iniziativa: “Soluzioni per un’edilizia aeroportuale sostenibile: dall’hub di Fiumicino, al progetto dello scalo di Roma-Frosinone”.

Un evento di rilievo nazionale che ha riunito rappresentanti istituzionali, stakeholder, enti di settore, aziende e professionisti per discutere le nuove sfide infrastrutturali nel campo del trasporto aereo, con un focus sull’integrazione tra sostenibilità ambientale, mobilità e sviluppo territoriale.

Tra gli interventi più attesi, quello dell’ing. Gianluca Quadrini, dirigente regionale ANCI Lazio, che ha partecipato portando i saluti ufficiali del Presidente di ANCI Lazio, Daniele Sinibaldi, sottolineando l’importanza strategica di iniziative di questo tipo per il rilancio e la valorizzazione delle aree del basso Lazio.

“Un ringraziamento particolare va ad APARF per l’organizzazione di questo importante momento di confronto – ha dichiarato Quadrini nel suo intervento –. Il progetto dello scalo Roma-Frosinone rappresenta non solo una grande opportunità infrastrutturale, ma anche una sfida di visione per l’intero sistema aeroportuale laziale. È fondamentale che l’edilizia aeroportuale si evolva in chiave sostenibile, intelligente e coerente con le esigenze ambientali e di mobilità del nostro tempo.”

Quadrini ha poi rimarcato l’importanza di una collaborazione concreta tra enti locali, governo regionale, autorità aeroportuali ed enti tecnici come ENAC (rappresentata al convegno dall’ing. Giulia Berardi) e ADR Infrastrutture, ribadendo come l’ANCI Lazio sarà al fianco di tutte le iniziative che pongano al centro l’interesse dei territori.

“Il futuro scalo di Roma-Frosinone – ha aggiunto Quadrini – dovrà essere esempio di architettura sostenibile, di progettazione integrata e di connessione efficace con le reti esistenti. Ma sarà anche volano per l’occupazione, per la mobilità e per l’internazionalizzazione del nostro territorio. Il messaggio del presidente Sinibaldi è chiaro: l’ANCI Lazio continuerà a sostenere progetti che creano sviluppo, migliorano i servizi e rafforzano il ruolo dei nostri Comuni.”

L’incontro ha visto inoltre gli interventi di rappresentanti del MIT, di Confassociazioni, del Comandante Diego Maria Cursio, dell’avv. Anton Francesco Venturini, di Italcostruzioni, e di altri protagonisti del settore. Una tavola rotonda viva, partecipata, con al centro il Lazio e il suo ruolo strategico nel futuro dell’aviazione nazionale.