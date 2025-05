“Ponti… e punti di connessione”: una giornata per costruire relazioni efficace con le persone nello spettro autistico

Piglio, L’associazione “Oltre ODV”, trasforma il paese in un Borgo Blu

Un evento speciale è previsto per sabato prossimo dedicato alla consapevolezza sull’autismo, un’opportunità unica per capire cosa è l’autismo e come rapportarsi con bambini e persone autistiche, per rafforzare e promuovere l’inclusione. L’iniziativa dal titolo “Ponti… e punti di connessione”, è promossa dall’Associazione OLTRE ODV e segna la prima restituzione pubblica del lavoro di mappatura delle fragilità che il sodalizio pigliese sta svolgendo sul territorio. All’evento parteciperanno l’on. Alessia Savo (Presidente commissione regionale Sanità –Politiche Sociali), il Sindaco Mario Felli, la dott.ssa Sabrina Morrea (Dirigente Scolastica Ist.Comprensivo O.Bottini), la dott.ssa Irene Paluzzi (psicologa-psicoterapeuta cognitivo-comportamentale) la dott.ssa Sara Palmieri (specializzata nel disturbo dello spettro autistico e nella comunicazione aumentativa alternativa CAA), l’Associazione Arte e Musica Malia Duo(specializzata in interventi educativi e terapeutici) a concludere la testimonianza di Antonio Cacciatori. “L’evento –si legge in una nota dell’Associazione OLTRE ODV- s’inserisce in un percorso strutturato e continuativo di progettualità sociale, nato non solo per aumentare la consapevolezza collettiva sul tema dell’autismo, ma anche e soprattutto per mettere a disposizione della comunità strumenti pratici utili per costruire relazioni efficaci con chi vive questa specifica forma di fragilità. OLTRE ODV parte da un presupposto chiaro: l’autismo non è un ostacolo, ma una diversa modalità di interagire con il mondo. Per questo la sfida non è “integrare” ma “comprendersi” imparando a capire come comunicare e connettersi in modo efficace. È su questa linea che l’associazione propone un approccio pragmatico e operativo, basato sul coinvolgimento di scuole, famiglie, cittadini e istituzioni in una rete concreta di supporto. Durante la giornata, aperta a tutta la cittadinanza, si alterneranno momenti formativi, laboratori esperienziali e testimonianze dirette. A guidare il filo rosso dell’iniziativa sarà il “Gomitolo di Greta”, metafora di come le apparenze rappresentano dei limiti e che solo andando oltre queste è possibile cogliere l’essenza vera dell’altro. Il traguardo –conclude la nota- di lungo periodo è ambizioso ma necessario: trasformare Piglio in un “Borgo Blu”, un luogo accogliente, consapevole e abilitante, dove le persone nello spettro autistico possano realizzare un progetto di vita pieno, supportato da una comunità realmente partecipe”.