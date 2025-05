Inaugurazione dei nuovi locali adibiti a uffici del Compartimento  Polizia Ferroviaria di Ancona

Si è svolta nella mattinata odierna la cerimonia di inaugurazione dei nuovi locali del Compartimento Polizia Ferroviaria per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo, presso la sede della Stazione di Ancona Centrale alla presenza del Direttore Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato Prefetto Renato CORTESE, del Prefetto di Ancona Maurizio VALIANTE, del Questore di Ancona Cesare CAPOCASA e del Direttore del Servizio Polizia Ferroviaria Dott.ssa Francesca MONALDI.

Per RFI erano presenti, il Responsabile Area Direzione Operativa Ing. Vito ORTOLANO, il Direttore Operativo Compartimentale di RFI Abruzzo, Marche e Umbria Ing. Emilio CONVERTINO, unitamente ad altre autorità locali tra cui il Sindaco della Città di Ancona Daniele SILVETTI, l’Assessore Regionale ai Trasporti Goffredo BRANDONI.

L’inaugurazione dei nuovi locali destinati dalla società R.F.I. alla Polizia Ferroviaria testimonia la concretezza di un impegno comune per garantire la sicurezza ferroviaria e rappresenta anche un modello di sinergia tra le istituzioni ed il mondo delle infrastrutture nell’ambito delle iniziative destinate a rafforzare la sicurezza degli scali ferroviari e degli utenti dei relativi servizi.

La cerimonia ha avuto inizio alle ore 12.00 al piazzale Ovest della stazione con la benedizione dei locali da parte di Don Giampiero DE NARDI, cappellano territoriale della Chiesetta della Stazione di Ancona, cui è seguito il taglio del nastro tricolore. E’ iniziata poi la visita della nuova sede del Compartimento dove, il Dirigente del Compartimento Dott. Michele DE TULLIO ha ringraziato tutti i presenti ed ha illustrato l’attività svolta dal Compartimento e dagli Uffici Polfer dipendenti operativi sul territorio delle Regioni Marche Umbria e Abruzzo.

A seguire sono intervenuti il Responsabile Area Direzione Operativa Stazioni Ing. Vito ORTOLANO ed il Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato il Prefetto Renato CORTESE.

E’ stata presentata la Nuova Sala Operativa Compartimentale che garantisce il pronto intervento degli operatori in caso di necessità, coordinando le pattuglie presenti sul territorio (sia in stazione che a bordo treno e lungo linea) seguendone l’attività attraverso i monitor collegati alle telecamere di videosorveglianza presenti nelle stazioni di competenza delle tre regioni mentre a bordo treno e lungo linea tramite i sistemi di geolocalizzazione presenti sugli smartphone in dotazione agli operatori. Queste tecnologie forniscono un rilevante contributo in termini di sicurezza essendo utili non solo nell’individuazione degli autori dei reati in ambito ferroviario ma anche al fine di prevenire ogni forma di illegalità o più in generale nella gestione delle emergenze o di situazioni delicate sotto il profilo dell’ordine pubblico.

Al termine della cerimonia sono state consegnate medaglie di commiato al personale in quiescenza della Polizia di Stato che ha recentemente lasciato il servizio per raggiunti limiti di età.