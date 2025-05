Giuseppe Parisi firma l’eccellenza: l’anima gourmet di Eatè prende vita

Ogni portata è un racconto, ogni assaggio un ricordo da custodire: nasce una cucina che emoziona

Una cena che diventa viaggio, un piatto che diventa racconto: con l’apertura per la nuova stagione del Ristorante Eatè, il The Sense Experience Resort 5*L apre le porte a un’esperienza gastronomica senza precedenti. Alla guida della brigata, l’Executive Chef Giuseppe Parisi – talento riconosciuto nel panorama dell’alta cucina internazionale – firma un percorso che unisce autenticità, eleganza e memoria del gusto.

Immerso nel verde lussureggiante di un parco naturale secolare e affacciato direttamente sulle acque cristalline del Golfo di Follonica, Eatè è un rifugio di eleganza e quiete, dove il tempo sembra rallentare per lasciare spazio al piacere dei sensi. Con soli 30 coperti, ogni dettaglio è pensato per offrire un’esperienza intima, raffinata e personalizzata, in cui l’ospite è al centro di un viaggio gastronomico irripetibile. Qui, ogni piatto è un’opera d’arte multisensoriale, capace di evocare i profumi della macchia mediterranea, il gusto del mare e le tradizioni della Maremma, raccontando con grazia e audacia l’essenza più autentica della Toscana attraverso ingredienti locali, tecniche contemporanee e una creatività che emoziona.

Il nuovo menù di Eatè, firmato dall’Executive Chef Giuseppe Parisi, è un percorso etico e sensoriale che affonda le radici nel territorio toscano e si apre al Mediterraneo. L’esperienza comincia con la delicatezza marina de Lo Scampo con caviale e mela verde, un equilibrio tra dolcezza e sapidità, e con Il nostro Mare, un’ode al pescato locale in tutta la sua ricchezza. Seguono La Quaglia con foie gras e lamponi, che gioca tra profondità e acidità, e una doppia espressione della primavera con Uovo biologico croccante ai peperoni e Il pecorino Saba, insieme nel piatto per evocare l’orto e la campagna.

Nei primi piatti, la ricerca della materia prima incontra la tecnica più raffinata. Il Carnaroli Gazzani con cannolicchi e salsa di alici rende omaggio al mare toscano, mentre gli Spaghetti “Fabbri” al limone e uova di pesci pregiati sorprendono per freschezza e mineralità. La Mezza manica “Fabbri” ai profumi toscani avvolge il palato con gli aromi della macchia mediterranea, mentre il Tortello ripieno di zucchine e menta, mantecato al latte di mandorla, racconta con delicatezza una visione vegetale elegante e contemporanea.

I secondi piatti celebrano l’eccellenza delle materie prime: l’Astice blu con cereali soffiati e finocchi al Pernod unisce consistenze croccanti a sentori aromatici, il Dentice imperiale in crosta di erbe con pak choi e fasolari incanta per equilibrio e freschezza, mentre l’Agnello con carote al Madras e cipolle borettane in agrodolce esplora la fusione tra spezie e dolcezza. La proposta vegetale trova piena espressione ne Le nostre verdure, un piatto in cui la stagionalità si fa protagonista assoluta.

Infine, i dessert sono pensati per concludere il percorso con grazia e stupore: Rabarbaro e litchi seduce per leggerezza floreale, mentre il Pop corn al caramello e banana chiude con una nota ludica e avvolgente, in un perfetto equilibrio tra nostalgia e innovazione. A questi si aggiungono l‘Olio Extra Vergine Vittorio Ficcanterri con kumquat e rosmarino del nostro parco, un omaggio aromatico e persistente che parla di natura ed eleganza ed un omaggio a Vittorio Ficcanterri e il dolce Mela verde, mandorle di Avola e la nostra lavanda, dal profilo etereo e mediterraneo che celebra i profumi della macchia toscana.

MEN Ũ RISTORANTE EAT È

Antipasti

Lo Scampo con caviale e mela verde

Il nostro Mare

La Quaglia foie gras e lamponi

Uovo biologico croccante peperoni & Il pecorino Saba

Primi piatti

Carnaroli Gazzani con cannolicchi e salsa di alici

Spaghetti “Fabbri” al limone e uova di pesci pregiati

Mezza manica “Fabbri” ai profumi toscani

Tortello ripieno di zucchine e menta mantecato al latte di mandorla

Secondi piatti

Astice blu con cereali soffiati e finocchi al Pernod

Dentice imperiale in crosta di erbe, pak choi e fasolari

Agnello con carote al Madras e borettane in agrodolce

Le nostre verdure

Dessert

Rabarbaro e litchi

Pop corn al caramello e banana

Olio Extra Vergine Vittorio Ficcanterri con kumquat e rosmarino del nostro parco

Mela verde, mandorle di Avola e la nostra lavanda

Un menù che non è solo cucina, ma racconto, emozione e territorio: un invito ad assaporare la Toscana più autentica attraverso lo sguardo di uno chef che ha scelto la semplicità come forma più alta di espressione culinaria.

La proposta di Eatè si inserisce perfettamente nella filosofia del The Sense Experience Resort, dove natura, benessere ed esclusività si fondono in un’ospitalità sensoriale totale. Con Eatè, il resort aggiunge un nuovo capitolo alla sua offerta gourmet, trasformando ogni cena in un momento indimenticabile.