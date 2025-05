Gestione comunale dei lotti pubblici: quale futuro per il Monumento Naturale La Selva ?

Paliano, Gruppo Insieme: “Come opposizione e come cittadini , che hanno a cuore il futuro della Selva dobbiamo essere vigili su una situazione di stallo”

Una nota molto minuziosa quella dei consiglieri di minoranza del “Gruppo Insieme-. Paliano”, guidato in Consiglio da Eleonora Campoli sul futuro della Selva , attraverso una ricostruzione storica accurata, ed invitando la popolazione “ad aprire gli occhi” sulla questione. “La storia della Selva i cittadini di Paliano la conoscono, -si legge nella nota della minoranza- ma forse non conoscono in maniera approfondita le fasi degli ultimi anni. Pertanto, è nostro dovere ricostruire una situazione che ci sta molto a cuore, perché rappresenta un’ immensa opportunità che tutti dovremmo contribuire a cogliere soprattutto dopo che con DGR n.257 del 28/09/18, I lotti di proprietà regionale sono stati affidati al Comune di Paliano. Decisione ” recepita’ dal consiglio comunale con delibera n.38 del 26/11/2018, in cui l’ allora maggioranza votò a favore e la minoranza si astenne. Comune di Paliano che nel 2020, ha provveduto a emanare dei bandi pubblici assegnando i lotti agricoli ad aziende agricole del territorio. Dall’ analisi della documentazione relativa alle assegnazioni e adempimenti conseguenti, è emerso che ad oggi: – 2/3 degli assegnatari dei lotti agricoli è inadempiente nel versare l’ affitto al Comune- dato al momento del rilancio degli atti – aprile 2025; – in data 20/03/25 tre lotti sono stati addirittura riconsegnati al comune dalla società agricola che li aveva in concessione. Sapete a cosa servivano le quote di quegli affitti? A contribuire almeno alla manutenzione della parte della Selva, gestita dal comune come ad esempio il vecchio borgo. A tal proposito , nessun piano per la valorizzazione, ristrutturazione e assegnazione degli immobili è stato al momento avviato …tanto che spunta l’opzione Ospedale alla Selva , proprio in quei luoghi!!! Opzione che riteniamo non percorribile, perché totalmente incompatibile con la destinazione del monumento naturale e con il Master Plan varato nel 2012, il cui impianto fu confermato nel 2018 ed è tutt’ora in vigore. Quindi bisognerà lavorare per attuarlo e non per distruggerlo. Invece , mentre la parte che il Comune dovrebbe gestire , mantenere e valorizzare è abbandonata a se stessa, il Comune di Paliano tramite il fedele ed immancabile supporto della BCC di Paliano, finanzia solo una delle attività private proprietarie di una parte della Selva, per promuovere l importante del vivere a contatto con la natura ai più giovani. Iniziativa lodevole se non fosse discriminante per le altre attività private e per le associazioni , che di fatto ospitano le medesime attività, su altri lotti della Selva ad alto pregio naturalistico ed ambientale. Una iniziativa lodevole se non fosse che il Comune non investe nemmeno un euro sulle parti di cui è concessionario. Una gestione del tutto singolare, soprattutto per l’incapacità del Sindaco di metterei in rete lotti privati e pubblici, creando ponti e collaborazioni che farebbero della Selva di nuovo, il fulcro del rilancio turistico di Paliano e paesi limitrofi.

Allora ci chiediamo:

perché il Comune si adopera solo ed esclusivamente per promuovere una sola parte “privata “della Selva , spendendo anche risorse proprie o chiedendo contributi ?

La promozione del benessere del” vivere in natura” per i nostri giovani , non potrebbe avvenire in forma di agevolazione o gratuità per i bambini/e e ragazzi/e residenti a Paliano, a cura del privato che ha tutto l’interesse a promuovere la sua attività?

il Master Plan per il rilancio e la valorizzazione della Selva approvato con DGR 169/2012 che fine ha fatto?

Il comitato per la tutela, promozione e valorizzazione del comprensorio Selva di Paliano, istituto con DGR 506/2011esiste ancora e cosa ne pensa di questo andamento?

Come opposizione e come cittadini che hanno a cuore il futuro della Selva dobbiamo essere vigili su una situazione di stallo, che si presenta così:

Il Comune non ha incassato affitti dai lotti agricoli per una cifra superiore ai 100.000€;

finanzia e chiede contributi per sostenere attività di gestori privati su lotti privati per un tot di circa 35.000€;

Non investe sul rilancio della Selva nel suo complesso

Non si oppone a progetti di cementificazione della Selva, anzi li appoggia( vedi proposta ospedale);

Tace di fronte all’ invasione del fotovoltaico a ridosso del Monumento Naturale;

Nei paesi (soprattutto in quelli al di sotto dei 15.000 abitanti), chi decide le sorti del paese e lo guida è quasi esclusivamente il Sindaco. Lo sanno tutti!!! Quindi riflettete cari concittadini e non cadete ancora nel tranello mediatico del fare di tutta un’ erba un fascio. Aprite gli occhi davanti l’ evidenza che ha portato ,anche chi era prima in maggioranza, a prendere nettamente le distanze di fronte a un modo di governare e ad una visione divenuta ormai obsoleta e selfie – autoreferenziale. Maturate anche voi il Coraggio di Cambiare, ma in meglio…. perché il paese ne aveva e ne ha tanto bisogno!”