ANCI Lazio: rinnovamenti e programmazione al centro del Comitato Regionale del 14 maggio

Si è svolta ieri, in videoconferenza, la seduta del Comitato Regionale di ANCI Lazio. Un incontro ricco di contenuti strategici per la governance associativa e per il futuro delle autonomie locali laziali, alla presenza dei dirigenti regionali, dei membri del Consiglio Direttivo e dei rappresentanti territoriali.

L’assemblea, ha aperto i lavori con l’approvazione del verbale della seduta precedente, per poi entrare nel vivo con comunicazioni chiave e un ampio confronto su temi organizzativi e politici.

Tra i punti salienti della riunione, la presa d’atto della decadenza del Consigliere Ottorino Ferilli e delle dimissioni della Consigliera Linda Meleo. Il Comitato ha proceduto alla surroga dei due membri, secondo quanto previsto dallo Statuto, articolo 12 comma 8.

Spazio poi all’elezione di un nuovo componente del Consiglio Direttivo, in sostituzione della dimissionaria Lina Novelli, e alla nomina dei nuovi responsabili provinciali su proposta dello stesso Direttivo. Una fase importante, che rafforza il radicamento territoriale dell’Associazione e ne rilancia l’azione in tutte le province del Lazio.

Altro passaggio cruciale è stato l’approvazione del bilancio previsionale 2025 e della relativa relazione programmatica. “Abbiamo approvato un bilancio che guarda alle esigenze dei Comuni, garantendo sostenibilità e visione – ha dichiarato il dirigente regionale ANCI, Gianluca Quadrini, presente all’incontro –. La programmazione per il 2025 tiene conto delle sfide che ci attendono: PNRR, transizione ecologica, innovazione amministrativa”.

La riunione si è chiusa con la nomina del nuovo Segretario generale dott. Luca Masi e del Vicesegretario generale, figure chiave per il funzionamento operativo dell’organizzazione. Un grazie al Segretario uscente Giuseppe De Righi per il lavoro svolto finora in Anci. “Con queste nomine si rafforza la capacità amministrativa e il supporto tecnico ai Comuni. ANCI Lazio si conferma punto di riferimento concreto per gli enti locali, ha concluso Quadrini.

La partecipazione attiva e il clima costruttivo hanno confermato il ruolo di ANCI Lazio come luogo di sintesi tra le istanze dei territori e la necessità di una governance coesa ed efficace.