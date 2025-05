Nei fatti l’ASL Distrettuale di Anagni smentisce “Unione e Cambiamento”

Trevi Nel Lazio, Dopo la Regione Lazio anche l’ASL Distrettuale smonta la macchina del fango della minoranza

Con una nota nella giornata di ieri : “Il Sindaco l’avv. Silvio Grazioli, comunica che il Dott. Cosentino, Direttore sanitario e Dott. Cedrone, direttore distrettuale della ASL di Anagni hanno autorizzato la guardia medica di Trevi nel Lazio a prescrivere farmaci per gli assistiti del Dott. Fantini,(che nei giorni scorsi è andato in pensione ndr) Anche in questa occasione la minoranza non ha perso l’opportunità di collezionare figuracce”. Come solito il gruppo di minoranza “Unione e Cambiamento”, nella sua campagna di discredito nei confronti dell’Amministrazione Grazioli, non è attenta e ciò comporta una disinformazione , addirittura in questo caso, fa un confronto con l’Amministrazione di Filettino non sapendo che il Comune di Trevi ha attuato con l’autorizzazione dell’ASL distrettuale di Anagni la stessa procedura del Comune limitrofo , per l’ennesima volta il boomerang del fango gli è tornato indietro. “Dopo essere stati smentiti dalla Regione Lazio sulla manifestazione dei “Cammini Aperti” la minoranza di “Unione e Cambiamento” viene anche smentita dall’ASL Distrettuale di Anagni ,– commentano alcuni cittadini- le scuse sarebbero d’obbligo riconoscendo il proprio errore e soprattutto l’aver infangato l’immagine del Sindaco, della sua amministrazione e soprattutto della comunità di Trevi verso la quale i consiglieri di minoranza, continuano a gettare fumo fornendo una visione distorta della realtà. Questo non è fare politica, è accanimento alimentato dalla macchina del fango”.