Christina Aggravio – “Serie TV” è il nuovo singolo

“Serie TV” è il nuovo singolo di Christina Aggravio, un brano prodotto da Alex D’Errico, che porta anche la firma di Daniel Riggione. La canzone è un invito a guardarsi dentro con occhi nuovi, come se fossimo i protagonisti di una serie televisiva. Con un sound avvolgente e un testo riflessivo, il testo esplora il tema dell’accettazione di sé, spingendo a vedere le proprie imperfezioni e storie da una prospettiva esterna. Un viaggio musicale che invita ad abbracciare ogni sfumatura del proprio essere, proprio come in una serie dove ogni capitolo ha il suo valore. Il videoclip è scritto e diretto da Viviana Iannizzi, la direzione della fotografia ed il montaggio sono a cura di Guglielmo Vavoli (backstage Lisa D’Ambrosi; produzione The Lab Music Factory). Il progetto vede la direzione artistica di Franco Iannizzi.

Il mio videoclip -spiega l’artista- è una sorta di mini Serie TV, con un’anima romantica e una vena ironica, realizzato insieme al mio team. L’idea alla base era semplice: creare un contrasto giocoso tra ciò che viene detto, ciò che si vede e ciò che si sente. Una specie di corto circuito emotivo-visivo, ma con stile. Dentro ognuno di noi convivono mille personaggi, come se fossimo un cinema ambulante. E invece di giudicarli da fuori, facendo zapping sulla nostra coscienza come fosse un palinsesto noioso, ho deciso di metterli in scena. Così, senza filtri. Nel video racconto tre lati di me che ho sempre vissuto come difetti, ma che ormai considero coprotagonisti della mia esistenza. C’è la me pigra, che si sveglia sempre troppo tardi, con l’energia di un bradipo in pausa caffè. Poi c’è la me regale e perfezionista, che punta sempre al massimo ma riesce solo a generare caos… con eleganza, ovviamente. E infine, la me horror, quella parte un po’ dark che tutti abbiamo, anche se tendiamo a nasconderla dietro una bella luce soffusa. Guardando questi tre “show interiori” proiettati uno dopo l’altro, inizio prima a sorridere, poi a ridere di gusto. A un certo punto, mi rendo conto che quei personaggi non sono frutto della fantasia: sono parti vere di me. E per la prima volta non cerco di cambiarle o di farle tacere. Le accolgo. Anzi, le celebro. Questo videoclip è il mio modo per dire che va bene essere un miscuglio di generi: non siamo nati per essere lineari. Siamo una serie di puntate imprevedibili, a volte comiche, a volte drammatiche, ma tutte profondamente autentiche.

https://linktr.ee/christinaaggravio

Christina è una cantante, cantautrice e interprete italiana che vive a Roma. Le sue influenze musicali e artistiche, prevalentemente internazionali, si riversano nella sua arte e la sua scrittura. A testimoniare ciò, i suoi brani editi, che ne denotano inoltre, la crescita e la mutazione artistica costante. La cantante non vede l’ora di continuare a connettersi con il pubblico di persona, poiché è nella performance dal vivo che riesce ad esprimere al meglio la sua arte.