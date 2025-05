MILANO, 27ENNE MAROCCHINO ARRESTATO, DE CORATO (FDI): «IN CITTA’ METROPOLITANA SONO 24.791 (PREFETTURA) E UNA PARTE DI LORO DELINQUE

A S.VITTORE 70% SONO STRANIERI. CPR IMPORTANTI».

Milano, 13 Maggio 2025 – «Ringrazio gli agenti della Polizia Locale di Milano che, domenica, durante alcuni controlli hanno arrestato un 27enne per aver rubato diversi superalcoolici nel Pam di viale Monza. Ancora una volta, il ladro, è risultato essere marocchino. In tutta la nostra città Metropolitana ci sono 24.791 cittadini marocchini (dato Prefettura di Milano al 31/12/24, ndr) e una gran parte, come leggiamo spesso, delinque. Quella zona di viale Monza, che è collegata e vicinissima anche all’adiacente via Padova, è totalmente in mano da un decennio a criminalità e delinquenza straniera. Ricordo che le carceri italiane sono piene e solo a San Vittore, il 70% dei detenuti, non è italiano. Torno a ribadire l’importanza dei Centri di Permanenza per i rimpatri che, continuamente, la Sinistra ne chiede la chiusura. La stessa, al riguardo, ha continuato a fare una dura e netta opposizione anche alle Camere durante le varie discussioni relative al Decreto Sicurezza, che tornerà da settimana prossima nuovamente in discussione alla Camera, che contiene importanti norme sul contrasto all’immigrazione irregolare e clandestina a cui il Governo tiene in modo particolare».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi,Riccardo De Corato.