L’Hotel Ara Maris entra nel prestigioso circuito Virtuoso®

L’Ara Maris, nuovo hotel 5 stelle lusso nel cuore della Penisola Sorrentina, è stato selezionato per entrare a far parte dell’esclusivo portafoglio di partner Virtuoso®, che riunisce oltre 2.300 fornitori selezionati in 100 Paesi. L’ingresso in Virtuoso rappresenta un’opportunità significativa in termini di visibilità e marketing verso gli advisor specializzati in viaggi di lusso e la loro clientela d’élite. Le agenzie affiliate a Virtuoso generano vendite annuali stimate in 35 miliardi di dollari, confermando il network come leader assoluto nel settore.

“Essere accolti da Virtuoso è un onore e una conferma della qualità e della filosofia su cui Ara Maris è stato concepito”, afferma Niccolò Manniello proprietatio dell’Hotel Ara Maris. “Condividiamo con Virtuoso la visione di un’ospitalità autentica, personalizzata e curata in ogni dettaglio. Siamo entusiasti di offrire ai consulenti Virtuoso® e ai loro clienti esperienze memorabili che riflettano la vera essenza dell’eccellenza italiana.”

Situato nel cuore di Sorrento, con vista sul Golfo di Napoli e un design contemporaneo che dialoga con la tradizione mediterranea, Ara Maris è un rifugio di charme per viaggiatori in cerca di bellezza, benessere e autenticità. L’hotel offre camere e suite dalla ricercata raffinatezza, una rooftop con vista mozzafiato sul Golfo di Napoli e la Penisole Sorrentina, un giardino rigoglioso, esperienze gastronomiche ispirate alla cucina locale, e un servizio sempre attento e discreto. Il tutto in una location strategica, perfetta per esplorare Capri, la Costiera Amalfitana e Pompei.

L’Ara Maris offrirà vantaggi esclusivi per i clienti Virtuoso:

Upgrade all’arrivo, soggetto a disponibilità

Colazione completa quotidiana per due persone per camera, servita nel ristorante (già inclusa nelle tariffe)

Credito di $100 USD da utilizzare durante il soggiorno (non cumulabile, non valido sulla tariffa della camera, nessun valore monetario se non utilizzato)

Omaggio di benvenuto in camera

Early check-in e late check-out, soggetti a disponibilità

Wi-Fi gratuito

Accessi privilegiati ed esperienze su misura

Grazie all’accesso a eventi iconici come la Virtuoso Travel Week, Ara Maris sarà inoltre in contatto diretto con le principali agenzie leisure di Nord e Sud America, Europa, Asia-Pacifico, Medio Oriente e Africa.

Cos’è Virtuoso®

Virtuoso è la principale rete globale di agenzie di viaggio specializzate in viaggi di lusso ed esperienziali. Questa organizzazione, attiva esclusivamente su invito, comprende oltre 1.200 sedi di agenzia con più di 20.000 consulenti di viaggio in 58 Paesi, tra cui Nord America, America Latina, Caraibi, Europa, Asia-Pacifico, Africa e Medio Oriente. Grazie a relazioni privilegiate con 2.300 tra i migliori hotel e resort del mondo, compagnie di crociera, compagnie aeree, tour operator e destinazioni d’eccellenza, il network offre alla sua clientela esclusiva servizi personalizzati, esperienze uniche e accessi riservati. Con vendite annuali normalizzate pari a 35 miliardi di dollari statunitensi, Virtuoso è una realtà di riferimento nel settore del turismo di lusso. Per maggiori informazioni: www.virtuoso.com