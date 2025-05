MILANO, MINACCIANO E RAPINANO VENTENNE ARRESTATI, DE CORATO(FDI): «CONTINUA AZIONE INCESSANTE CONTRO CRIMINALITA’ DI POLIZIA E CARABINIERI

. QUASI ASSENTE P.L. ORA SI PROCEDA CON ESPULSIONI STRANIERI».

Milano, 12 Maggio 2025 – «Ringrazio la Polizia di Stato che nella sola giornata di ieri, in diverse zone della città, ha arrestato due marocchini con precedenti e irregolari sul nostro territorio in via Benedetto Marcello, un algerino in via Vitruvio e un somalo in zona Porta Romana. Continua, incessantemente, l’azione di Polizia di Stato e Carabinieri atta al contrasto di delinquenza e criminalità in città. Quasi assente l’efficacia della Polizia Locale dimostrata anche ieri che, nonostante le zone fossero semi-centrali, di vigili non si è vista nemmeno l’ombra. Ora, soprattutto dei due nordafricani pregiudicati, si proceda con la loro espulsione». Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.