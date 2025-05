La  XXX  edizione  del  Salone  del  Restauro  di  Ferrara

La Soprintendenza per il comune di Napoli presente al Salone del Restauro di Ferrara con due importanti convegni

Dal 14 al 16 maggio 2025 il Ministero della cultura parteciperà alla XXX edizione del Salone Internazionale del Restauro, dedicato all’ Economia, Conservazione, Tecnologie e Valorizzazione dei Beni Culturali e Ambientali, di Ferrara. Nel Padiglione 3, all’interno dell’area istituzionale coordinata dal Dipartimento per le Attività culturali, saranno illustrati i principali interventi di restauro promossi e realizzati dagli Istituti ministeriali, con il coinvolgimento di oltre venti Soprintendenti ABAP, attraverso un ricco calendario di oltre cinquanta convegni e sette laboratori didattici. Completano il programma gli incontri dedicati ai grandi cantieri di restauro dei Parchi Archeologici del Colosseo e di Pompei, in programma rispettivamente il 14 e il 16 maggio.

Presentazione della Collana sul Restauro

Tra gli appuntamenti di rilievo l’anteprima della Collana sul Restauro, a cura della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della cultura, realizzata in collaborazione con il Dipartimento per la Tutela del Patrimonio Culturale e con le Soprintendenze ABAP di Napoli, Venezia e Laguna, Genova e La Spezia. Mercoledì 14 maggio dalle ore 11.30 alle 15.30 verrà presentata la Collana sul Restauro edita dall’Erma di Bretschneider. La Collana ha lo scopo di mettere in valore i contributi teorici e tecnici delle Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, gli organismi statali preposti alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio culturale attivi in Italia, per la conoscenza e conservazione del patrimonio storico artistico e architettonico.

Questo il programma :

Coordinano: Sabrina Pellegrino, Livia Spezzaferro, Alessandra Barbuto, Funzionari

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio

Saluti istituzionali

Luigi La Rocca Capo Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale

Introduce:

Esmeralda Valente, curatrice della collana – già Dirigente del Servizio III della Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio

Sessione I

Napoli. Chiesa di San Pietro a Majella. Un restauro nel sito UNESCO

Il volume Napoli. Chiesa di San Pietro a Majella. Un restauro nel sito Unesco ha per oggetto il cantiere di “Restauro, consolidamento e miglioramento degli standard di sicurezza e fruizione della Chiesa di San Pietro a Majella”, svolto nell’ambito del Grande Progetto “Centro storico di Napoli – Valorizzazione del sito UNESCO”, che ha toccato alcuni dei monumenti più significativi della città, rappresentando negli ultimi anni una sfida e una possibilità di avanzamento delle pratiche gestionali ed esecutive dei grandi interventi di restauro.

Intervengono:

Rosalia D’Apice, Funzionario delegato – Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il comune di Napoli

Renata Picone, Professore ordinario di Restauro architettonico – Università degli Studi di Napoli Federico II

Sessione II

Venezia. Cronache della Soprintendenza. Attività e ricerche

Il volume Venezia. Cronache della Soprintendenza. Attività e Ricerche rappresenta una testimonianza della lunga tradizione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale messa in campo dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna. L’opera non è solo una cronaca del mestiere, ma anche una riflessione critica sulla contemporaneità della conservazione, nel solco dei principi della Carta del restauro di Venezia e del dialogo con la società civile, in un equilibrio tra tradizione e innovazione.

Intervengono:

Fabrizio Magani, Soprintendente – Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il comune di Venezia e Laguna

Gianmario Guidarelli, Professore associato di Storia dell’architettura -Università degli Studi di Padova

Sessione III

Genova. Pieter Brueghel il Giovane. Il restauro della Crocifissione di Castelnuovo Magra

Il volume Genova. Pieter Brueghel il Giovane. Il restauro della Crocifissione di Castelnuovo Magra racconta l’intervento di recupero di un capolavoro che ha visto coinvolti tecnici della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia, docenti dell’Università di Genova e collaboratori esterni specializzati. Un momento esemplare di lavoro e studio condiviso che ha permesso di accendere una nuova luce sulle vicende storico-artistiche della tavola, rendendone possibile una giusta collocazione all’interno della produzione del pittore fiammingo.

Intervengono:

Cristina Bartolini, Soprintendente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia

Giorgio Bonsanti, Storico dell’arte – già professore ordinario di Storia e tecnica del restauro presso l’Università degli Studi di Firenze

Il rostro del porto di Napoli, il parco archeologico di Pausilypon, Santa Maria della Sapienza e Santa Chiara

Fra i convegni del Salone Internazionale del Restauro di particolare rilievo quello in cui, dalle ore 10.10 alle 11.00 di Mercoledì 14 maggio, si discuterà della tutela attraverso il restauro come azione di ricerca: il rostro ellenistico del porto di Napoli, il progetto per il parco archeologico di Pausilypon, le superfici decorate di santa Maria della Sapienza e Santa Chiara. L’incontro incentrato sul Restauro è promosso dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli (SABAP NA) e avrà come destinatari Funzionari e professionisti del Ministero della cultura e studenti. Questi i relatori :

Rosalia D’apice: Delegata del Capo Dipartimento dott. Luigi la Rocca

Stefano Iavarone: Funzionario archeologo SABAP NA

Elisa Di Crescenzo: Funzionaria architetto SABAP NA

Claudia Cusano: Funzionaria architetto SABAP NA

Giovanna Russo Krauss: Funzionaria architetto SABAP NA

Luigi Rondinella: Funzionario architetto SABAP NA

Barbara Balbi: Funzionaria restauratrice SABAP NA

Il programma completo degli eventi è consultabile sul sito ufficiale del Salone

Harry di Prisco