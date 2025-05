Il Park Hotel Marinetta premiato ai Bimboinviaggio Awards 2025

Un riconoscimento che premia passione, qualità e dedizione alla famiglia

Il Park Hotel Marinetta entra ufficialmente nell’élite dell’accoglienza family, conquistando uno dei 10 ambitissimi Bimboinviaggio Awards 2025 con il riconoscimento Excellence in Family Hospitality. Un premio prestigioso che celebra le strutture capaci di offrire un’esperienza di soggiorno unica, autentica e su misura per le famiglie, distinguendosi nel panorama dell’ospitalità in Italia e in Europa per qualità, servizi dedicati, attenzione al dettaglio e passione nell’accoglienza dei piccoli ospiti e dei loro genitori.

Il premio, conferito da Bimboinviaggio.com, portale leader nella selezione di hotel e resort family-friendly, è stato assegnato lo scorso 8 maggio nella cornice esclusiva del Grand Hotel Minerva a Firenze. Si tratta di un riconoscimento di grande valore, attribuito sulla base di criteri rigorosi che combinano il gradimento espresso dalle famiglie con l’elevata qualità dei servizi dedicati sia agli adulti sia ai più piccoli.

Le motivazioni del premio sottolineano l’eccellenza nell’ospitalità rivolta alle famiglie, evidenziando elementi come gli ampi spazi verdi, la spiaggia privata e i numerosi servizi su misura che rendono ogni soggiorno comodo, rilassante e divertente.

Il Park Hotel Marinetta si distingue per la sua straordinaria capacità di trasformare ogni soggiorno in un’autentica esperienza su misura per tutta la famiglia, dove ogni dettaglio è pensato per unire comfort, divertimento e serenità. A pochi passi dalle acque cristalline della Costa degli Etruschi e immerso in un rigoglioso parco mediterraneo di tre ettari, il resort regala un’oasi di pace e avventura: spazi verdi curati, ambienti sicuri e stimolanti diventano un palcoscenico perfetto per l’immaginazione e il gioco dei più piccoli. Mentre i bambini si divertono in totale libertà sotto l’occhio attento di un’animazione specializzata, i genitori possono finalmente concedersi momenti di puro relax tra Spa, piscine e passeggiate vista mare, vivendo insieme ai propri figli una vacanza davvero indimenticabile.

Tra i punti di forza della struttura:

Animazione professionale e creativa con attività quotidiane per ogni fascia d’età;

con attività quotidiane per ogni fascia d’età; Ristorazione family-oriented con menù dedicati, flessibilità negli orari e attenzione alle esigenze alimentari;

con menù dedicati, flessibilità negli orari e attenzione alle esigenze alimentari; Camere spaziose e attrezzate per le famiglie, con kit baby su richiesta;

per le famiglie, con kit baby su richiesta; Centro benessere e piscina riscaldata pensati anche per i più piccoli;

pensati anche per i più piccoli; Accesso diretto alla spiaggia privata, sicura e attrezzata per le famiglie.

“Questo premio rappresenta per noi una grande soddisfazione e conferma l’impegno quotidiano che mettiamo per offrire esperienze indimenticabili alle famiglie,” afferma Federico Ficcanterri amministratore con il cugino Riccardo di Icon Collection di cui fa parte la struttura “Essere scelti tra le eccellenze dell’ospitalità family ci sprona a fare sempre meglio.”

I Bimboinviaggio Awards non sono solo un riconoscimento simbolico, ma un sigillo di garanzia per i genitori che cercano vacanze autentiche, sicure e memorabili. Con oltre 18 anni di esperienza, Bimboinviaggio.com è il punto di riferimento per oltre 350 strutture affiliate in Italia e nel mondo, selezionate per offrire il meglio alle famiglie.