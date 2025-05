Nell’ambito del Vertice intergovernativo Italia-Grecia che si è tenuto oggi a Roma, il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha incontrato al Viminale il Ministro della Protezione dei cittadini Michalis Chrysochoidis e il Ministro per la Crisi climatica e la Protezione civile Ioannis Kefalogiannis, con i quali sono stati sottoscritti il Memorandum Operativo Antidroga, il Memorandum sui Pattugliamenti congiunti e il Memorandum sulla collaborazione in materia di soccorso pubblico e di contrasto e prevenzione degli incendi. “Gli accordi firmati oggi – ha dichiarato Piantedosi – ci consentiranno di condurre una più incisiva lotta al narco-traffico e, attraverso la condivisione di informazioni chiave, potremmo perseguire in modo più efficace e tempestivo le organizzazioni criminali coinvolte. Inoltre, l’intesa sui pattugliamenti congiunti nelle aree turistiche ci permetterà di prevenire più efficacemente la microcriminalità e facilitare la comunicazione tra le autorità di Polizia, diplomatiche e consolari, e i nostri connazionali”. “Altrettanto proficua – ha continuato il titolare del Viminale – è la cooperazione in materia di soccorso pubblico e il memorandum ci permetterà di sviluppare un sistema di mutua assistenza e di condividere le nostre rispettive expertise sulla lotta agli incendi e sulle tecniche di ricerca e soccorso anche in scenari impervi”.

Nel corso dell’incontro i Ministri si sono confrontati anche sulle dinamiche migratorie e in particolare sulla necessità di intensificare l’azione di contrasto ai trafficanti senza scrupoli che continuano a mettere a repentaglio la vita dei migranti. “Proprio per evitare morti di innocenti in mare – ha concluso il Ministro Piantedosi – continueremo fianco a fianco a sviluppare moduli operativi sempre più efficaci”.