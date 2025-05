A passo lento, emozioni forti: viaggi per chi ama camminare

Scoprire il piacere di passeggiare con una vacanza a piedi, il modo più sano di viaggiare

Concedersi il piacere di una passeggiata, lasciarsi avvolgere dalla bellezza di un paesaggio, riscoprire il contatto autentico con la natura: è questo lo spirito di una vacanza all’insegna del trekking leggero. Camminare rappresenta una delle attività più salutari e rigeneranti, capace di ristabilire l’equilibrio tra corpo e mente. Respirare aria fresca, ammirare panorami mozzafiato, ascoltare il canto degli uccelli o il fruscio degli alberi mossi dal vento: ogni passo diventa un gesto semplice ma potente, in grado di liberare la mente dallo stress quotidiano e di restituire un senso di benessere profondo.

Ecco una selezione di hotel affiliati a Condé Nast Johansens situati in alcune delle più affascinanti destinazioni escursionistiche in Europa, dove scarponi infangati e comfort di lusso convivono alla perfezione. Un’ampia proposta di sentieri per tutti i livelli, ristoranti gourmet, centri benessere esclusivi e un’abbondante dose di cultura e fauna locale. Spesso si può partire direttamente dall’hotel per esplorare il territorio a piedi, approfittando dei suggerimenti personalizzati dello staff.

Italia

Oltre a cibo e vino, l’Italia offre scenari ideali per il trekking: Le Dolomiti accolgono strutture come Gardena Grödnerhof Hotel & Spa, Hotel Petrus, Rosapetra Spa Resort e ADLER Spa Resort DOLOMITI, che propongono escursioni guidate e attrezzatura in loco, dalle Tre Cime di Lavaredo alle passeggiate con le ciaspole in inverno.

L’ ADLER Spa Resort SICILIA permette di alternare camminate costiere a momenti di relax tra spiagge e antiche rovine.

permette di alternare camminate costiere a momenti di relax tra spiagge e antiche rovine. Il Castello di Petroia , immerso nei boschi umbri, offre sentieri riservati nella quiete della campagna.

, immerso nei boschi umbri, offre sentieri riservati nella quiete della campagna. Il Monsignor della Casa Country Resort & Spa, vicino a Firenze, propone escursioni guidate tra boschi e montagne toscane.

Inghilterra

Dai laghi alle colline del Cotswolds, passando per le coste, l’Inghilterra è un paradiso per chi ama camminare.

Lake District: Tra paesaggi da cartolina che hanno ispirato artisti e poeti come Wordsworth e Beatrix Potter, hotel di charme come il Rothay Manor Boutique Hotel ad Ambleside offrono escursioni per ogni livello e relax in vasca idromassaggio privata.

Scozia

Per un’esperienza davvero isolata e selvaggia:

L’ Isle of Eriska Hotel, Spa & Island si trova su un’isola privata, perfetta per esplorazioni a piedi tra fauna e natura incontaminata.

si trova su un’isola privata, perfetta per esplorazioni a piedi tra fauna e natura incontaminata. Il Murrayshall Country Estate in Perthshire propone escursioni guidate tra foreste e laghi, anche per famiglie con bambini.

Galles

Il The Bell at Skenfrith in Monmouthshire offre pacchetti escursionistici con percorsi circolari che partono direttamente dall’hotel. Per i più avventurosi, anche il celebre percorso delle Tre Castelli e tratti della Coast Path gallese e dell’Offa’s Dyke.

Irlanda del Nord

Il Galgorm Resort , nella contea di Antrim, consente escursioni sul Slemish e sulla Giant’s Causeway, con relax nel Thermal Spa Village.

Francia

Le Couvent des Minimes, Hôtel & Spa L’Occitane en Provence è un’elegante struttura immersa nella Provenza, tra campi, foreste e percorsi panoramici, ideale per passeggiate rilassanti e momenti di puro benessere.

Austria

Il Naturhotel Forsthofgut a Leogang permette di vivere la natura in tutte le stagioni, con percorsi guidati e soste in rifugi alpini tradizionali.

a Leogang permette di vivere la natura in tutte le stagioni, con percorsi guidati e soste in rifugi alpini tradizionali. Il Der Böglerhof – pure nature spa resort, in Tirolo, offre camminate per ogni livello, tra frutteti, giardini e le vette di Kitzbühel.

Portogallo

Il Dream Guincho , tra Cascais e Sintra, è perfetto per camminare tra castelli, boschi e panorami oceanici.

, tra Cascais e Sintra, è perfetto per camminare tra castelli, boschi e panorami oceanici. Immerso Hotel e Sobreiras Alentejo Country Hotel offrono percorsi tra scogliere, spiagge e villaggi da cartolina, tra cultura e natura.

Slovenia

Al Peterc Vineyard Estate, in mezzo ai vigneti del Collio Sloveno, potrai camminare sulle celebri vie lunghe dell’Alpe Adria e Juliana Trail, tra boschi, laghi e cime incontaminate.

Camminare non è solo un’attività fisica: è un modo per ritrovare sé stessi, riconnettersi con la natura e riscoprire il piacere della lentezza. Ogni passo aiuta a liberare la mente, ad alleggerire i pensieri e a rigenerare corpo e spirito. Una vacanza basata sul trekking leggero consente di esplorare luoghi autentici con ritmi sostenibili, immergendosi nei paesaggi, assaporando ogni dettaglio e lasciandosi guidare dai sensi. È un’esperienza che fa bene al cuore, all’anima e alla salute, perfetta per chi cerca equilibrio, bellezza e benessere in ogni viaggi