SICUREZZA, DE CORATO (FDI): «MILANO SECONDA PER PERICOLOSITA’ FUORI CASA. SU SICUREZZA SIAMO ANCORA A ZERO

CHE NE PENSA IL SINDACO-ASSESSORE SALA»?

Milano, 08 Maggio 2025 – «Da quando il Centrosinistra amministra Milano piovono record negativi in abbondanza sulla nostra città. Ricordo che solo pochi mesi fa, ‘Italia Oggi’ che ‘Ital Communications’ avevano classificato Milano al primo posto in Italia per pericolosità e numero di reati. Successivamente il ‘Sole 24 Ore’ aveva assegnato la maglia nera della criminalità italiana, soprattutto in trema di reati digitali e furti in abitazione. Nelle ultime ore, tocca al primo Rapporto Univ-Censis sulla sicurezza fuori casa. In questa speciale classifica Milano è seconda solo a Roma, per pericolosità in Italia. È un passo avanti rispetto ai primi posti di altre graduatorie. E immagino che il Sindaco-Assessore Sala possa compiacersene. Lui, che parla tanto di percezione della sicurezza, cosa dirà ora su questo altro record negativo? Avrà il coraggio di contestare e mettere in dubbio anche i dati reali del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero degli Interni? I milanesi, più che chiacchiere, aspettano fatti concreti».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.