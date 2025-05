Forza Italia protagonista nella nuova Consulta Anci Giovani Lazio. Gianluca Quadrini: “Forza Italia seconda delegazione più compatta del centrodestra”

Nei giorni scorsi, presso il Comune di Pomezia, si è tenuta l’assemblea regionale di ANCI Giovani Lazio, che ha portato all’elezione della nuova Consulta regionale dei giovani amministratori. Un appuntamento importante per il futuro delle amministrazioni locali e un momento di rilevanza politica e rappresentativa anche per Forza Italia, che si conferma tra i protagonisti principali di questa nuova fase. “Forza Italia si presenta come la seconda delegazione più compatta dell’area di centrodestra, un risultato che testimonia il valore della nostra proposta politica e la forza del lavoro di squadra portato avanti con dedizione e competenza.” Lo ha dichiarato Gianluca Quadrini, dirigente regionale di ANCI Lazio, sottolineando come questa affermazione sia il frutto di un impegno organizzato e condiviso. Quadrini ha voluto esprimere un sentito ringraziamento al senatore Claudio Fazzone, coordinatore regionale di Forza Italia e a Simone Leoni, coordinatore regionale di Forza Italia Giovani Lazio, per il fondamentale supporto e la coesione dimostrata dal gruppo. “Il costante impegno del senatore Fazzone e la sua presenza capillare sul territorio – ha sottolineato Quadrini – hanno rappresentato un punto di riferimento essenziale. Lavorare in sinergia con lui e con il coordinatore regionale dei giovani Leoni ha reso possibile una partecipazione efficace e strutturata, valorizzando il ruolo dei giovani amministratori e rafforzando la nostra presenza nelle istituzioni locali.”Particolare soddisfazione è stata espressa per la presenza nella nuova Consulta di diversi giovani amministratori legati al partito: Francesca Fioretti (consigliere comunale di Strangolagalli), Federico Marrocco(consigliere comunale di Patrica), Luigi Conte (consigliere comunale di Broccostella), Cristian Peppe(consigliere comunale di Fondi), Matteo di Girolamo (consigliere comunale di Sabaudia), Alessandro Carradetti (consigliere comunale di Borgo Velino), Caterina Benedetti (Consigliere comunale Roma VIII Municipio), D’Aversa Simone (assessore comunale di Cave), Davide Eusepi (consigliere comunale di San Vito Romano), Lorenzo Romani (consigliere comunale di Marino), Jacopo Stella (consigliere comunale di Bolsena), Emanuele Vecchiotti (consigliere comunale di Cerveteri), Marco Savarese (Vicesindaco di Pofi). Un plauso particolare è stato rivolto a Cristian Peppe, nominato vicecoordinatore della Consulta, giovane amministratore di grande competenza e sensibilità politica, che saprà certamente offrire un contributo concreto e innovativo ai lavori dell’organismo. “A lui va il mio personale apprezzamento – ha aggiunto Quadrini – per l’impegno dimostrato e per la qualità del lavoro svolto sul territorio.” Contestualmente, Quadrini ha rivolto un augurio di buon lavoro ad Angelo Mattoccia, nuovo coordinatore della Consulta, auspicando che sotto la sua guida si possa avviare una fase di confronto e crescita per tutti i giovani amministratori del Lazio.

“Forza Italia dimostra ancora una volta di essere ben radicata nei territori e capace di coinvolgere le nuove generazioni con una proposta politica seria, coerente e orientata al buon governo locale,” ha concluso Quadrini.