Politicamente scorretta e fiera di esserlo: Carlotta Rondana è Femminile Single(are)

Uno spettacolo ironico, irriverente, coinvolgente: FEMMINILE SINGLE(ARE) arriva al Teatro di Vejano per scuotere, divertire e far riflettere. Protagonista e autrice del testo è Carlotta Rondana, diretta da Francesca Nunzi, in una stand-up comedy che attraversa con intelligenza e sarcasmo il femminile in crisi, tra relazioni, identità smarrite e desideri che si fanno largo tra risate e imbarazzi.

Carlotta è sferzante e per nulla indulgente in un viaggio che esplora la complessità del mondo femminile e maschile contemporaneo. Con lampi di rapide, incessanti battute, ci conduce nella ricerca di un “maschio spento” che si aggira confuso tra donne che frugano nella borsa della propria coscienza. Un racconto divertente e a tratti feroce, in cui si riflette sull’assurdità dello sforzo fisico finalizzato a sedurre – tra addominali scolpiti e discoteche assordanti – quando invece il vero nucleo del desiderio si perde nel labirinto dell’insicurezza.

L’atmosfera è leggera, vivace e profondamente umana: la platea è trascinata da una comicità che non risparmia nessuno. Le pause di riflessione, i dialoghi intimi con il pubblico, offrono un momento di respiro all’attrice, che regge da sola il palco in un monologo fisicamente intenso, emotivamente carico e artisticamente libero.

Il testo, firmato dalla stessa Rondana, evita ogni forma di intellettualismo superfluo. La sua ironia, “molto romana”, colpisce e accarezza allo stesso tempo: pungente, ma mai gratuita, accogliente, pur nella sua dissacrante sincerità. La regia di Francesca Nunzi accompagna il flusso narrativo con sensibilità e intelligenza, mantenendo lo spettacolo fluido, dinamico e lontano da ogni schema precostituito.

FEMMINILE SINGLE(ARE) è una navigazione in un oceano tempestoso di emozioni, ruoli, aspettative e contraddizioni. Ed è solo affrontando quelle onde, anche le più scomode, che si può arrivare – forse – alla baia chiamata desiderio.

Lo spettacolo è a pagamento

Prenotazione e info: 3338537695

teatrovejano@gmail.com

www.teatrovejano.it