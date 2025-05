Meloni: “Se fai pagare ad altri la tua sicurezza non decidi il tuo destino. La libertà ha un prezzo”

“Italia e Europa devono rafforzare le proprie capacità difensive. Su India e Pakistan pronti a riferire in Aula”

ROMA – “La libertà ha un prezzo, se fai pagare a qualcun altro la tua sicurezza devi sapere che non sei tu a decidere del tuo destino“, e questo si riflette anche “nelle materie economiche, nelle materie commerciali, la possibilità di difendere i propri interessi”. Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, lo dice nell’aula del Senato durante il premier time. “Italia e Europa devono rafforzare le proprie capacità difensive per fra fronte alle sfide geopolitiche in atto e alle responsabilità cui sono chiamate in ambito Nato”.

Questo, continua Meloni, anche per la “necessità di costruire un pilastro europeo della alleanza euroatlantica capace di incentivare una solida base europea“. “E’ arrivato il momento in cui la Nato prenda in maggiore considerazione il fianco sud dell’alleanza che è molto importante in un momento di minacce ibride”. “Rafforzare la difesa non vuol dire potenziare solo gli armamenti, significa difendere di più i confini, la lotta al terrorismo, il cyberspazio, il domino sottomarino, le infrastrutture critiche, il dominio spaziale”, segnala Meloni.Rispetto agli scontri militari in atto fra India e Pakistan “il governo sta seguendo le nuove tensioni tra India e Pakistan in collegamento con gli alleati, siamo pronti a riferire in Aula”.“Sul premierato sta andando avanti, continuo a considerarla la madre di tutte le riforme, la maggioranza è intenzionata a procedere spedita come sulla riforma della giustizia”, aggiunge.

