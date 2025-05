Audizione in commissione Ambiente sulla proposta di legge per il Servizio volontario di vigilanza ecologica

Roma, Foppoli: ” Una nuova figura che rappresenta un valore aggiunto nello spirito di condivisione e collaborazione per la tutela del territorio”

Si è svolta, nella giornata di ieri in commissione regionale Agricoltura e ambiente, un’audizione sulla proposta di legge regionale n. 162 del 5 luglio 2024, concernente “Servizio volontario di vigilanza ecologica”, dalla quale è emerso un riscontro molto positivo sull’iniziativa da parte dei rappresentanti di Enti, Riserve naturali e Parchi regionali e anche da parte di alcune Associazioni di settore. Nel corso dell’incontro, è intervenuto il commissario straordinario del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini Alberto Foppoli per esprimere il suo parere sulla proposta di legge. L’intervento (nella foto) che plaude alla legge, è stato molto apprezzato dai presenti, in relazione al ruolo delle GEV (guardie ecologiche ambientali) come occasione e valore aggiunto nello spirito di condivisione e collaborazione per la tutela del territorio. “Sono convinto -ha commentato il commissario Foppoli- che coinvolgere i cittadini in attività di prevenzione, segnalazione e sensibilizzazione, creando una rete di volontari GEV (Guardie Ecologiche Volontarie) che collaborino con le autorità preposte nella difesa dell’ambiente, sia positivo, per il territorio e la sua salvaguardia. Si tratta di volontari, che prima di tutto amano il proprio territorio, e dunque motivati alla sua tutela, è un servizio volontario e gratuito, ma ciò non toglie che deve precedere una formazione dei volontari , attraverso un percorso formativo valido e riconosciuto. La legge regionale n.162, prevede anche che la loro attività, miri ad un’azione educativa, partecipando a campagne informative, e credo che questo sia un aspetto importante, perché si parli di una cittadinanza attiva, costruttiva e produttiva. Le nostre aree verdi meritano di essere amate, protette e valorizzate, un obiettivo questa legge regionale mira a raggiungere con il coinvolgimento dei cittadini”.