Pomezia, nasce la nuova Consulta dei Giovani Amministratori: “Un investimento sul futuro delle nostre comunità”

Presente alla riunione del direttivo e all’elezione della consulta, Gianluca Quadrini che si complimentò con i nuovi eletti.

Una giornata densa di contenuti e di visione quella vissuta da Anci Lazio a Pomezia. Due importanti appuntamenti istituzionali: la riunione del Direttivo dell’associazione e, a seguire, l’elezione della nuova Consulta dei Giovani Amministratori. Un doppio momento di confronto che ha posto al centro i Comuni, le nuove generazioni e il futuro delle amministrazioni locali nel Lazio.

La giornata si è aperta con il Direttivo regionale di ANCI Lazio, nel corso del quale sono stati affrontati temi prioritari per gli enti locali in virtù del rafforzamento della rappresentanza territoriale.



“Quello che emerge chiaramente – ha dichiarato Gianluca Quadrini, dirigente di ANCI Lazio – è che i Comuni devono tornare al centro delle politiche pubbliche, e per farlo abbiamo bisogno di una rete forte, capace di fare squadra e di includere le nuove generazioni in modo strutturale. Per questo l’elezione della nuova Consulta Giovani non è solo un passaggio formale ma un atto politico vero e proprio, che dà spazio e responsabilità ai giovani amministratori”.

Presso il Complesso Selva dei Pini di Pomezia, si è tenuta l’assemblea che ha portato alla formazione della nuova Consulta e nominati i membri all’interno di Federsanità. A portare i saluti istituzionali, il Sindaco di Pomezia Veronica Felici e lo stesso Presidente Sinibaldi. Hanno preso parte all’incontro anche rappresentanti delle istituzioni regionali, tra cui il consiglieri Micol Grasselli.

Presente anche Quadrini che ha ribadito: “Investire nella Consulta dei Giovani Amministratori significa creare un luogo stabile in cui le nuove leve della politica possano confrontarsi, crescere, portare idee innovative. ANCI Lazio sarà sempre al loro fianco, con strumenti concreti, ascolto e supporto. Perché il futuro delle nostre città si costruisce con chi ha la visione, l’energia e la volontà di contribuire oggi. Un ringraziamento al Presidente di Anci Lazio, Daniele Sinibaldi, per l’autorevole e oculata guida, il Sindaco di Pomezia Veronica Felici per l’ospitalità. Un ringraziamento particolare a Federica Battafarano, per il lavoro svolto con passione e competenza alla guida della Consulta, a tutti i presenti per il contributo. E non posso che rivolgere i miei complimenti ai nuovi eletti, al Presidente, Angelo Mattoccia, sindaco di Pofi, e al vicepresidente di Forza Italia, Cristian Peppe, consigliere comunale di Fondi.”

L’elezione della nuova Consulta rappresenta un tassello fondamentale del lavoro che ANCI Lazio sta portando avanti per rafforzare la partecipazione giovanile e rinnovare le competenze all’interno delle istituzioni locali.