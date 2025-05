Francesco Totti a “Sognando Ballando”: Milly Carlucci si ‘sbottona’ a Domenica In

La conduttrice ospite nel salotto di Mara Venier conferma che l’ex capitano della Roma parteciperà allo speciale di “Ballando con le Stelle”

ROMA – Francesco Totti ballerino sul palco di “Sognando Ballando con le Stelle”? Milly Carlucci a “Domenica In” ha tolto la riserva su almeno una questione: la partecipazione dell’ex capitano della Roma è ormai cosa certa. La conduttrice, intervistata nel salotto di Mara Venier dà qualche anticipazione sul nuovo programma, in partenza venerdì 9 maggio e in onda per 4 puntate su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Sarà uno spin-off celebrativo di “Ballando con le Stelle“, in occasione del ventennale dello show più amati e porterà sullo schermo per nuove sfide i concorrenti più amati e talentuosi delle passate stagioni.

CHI CI SARÀ

Tra i protagonisti già annunciati di questa edizione speciale di Ballando ci sono la vincitrice dell’ultima edizione, Bianca Guaccero, Wanda Nara che l’ha preceduta nel 2018, Federica Pellegrini, seconda classificata nel 2024, Gabriel Garko, ritiratosi per infortunio nel 2022, ora in cerca di riscatto, e ancora Emanuele Filiberto, trionfatore nel 2009. Ma Milly Carlucci da Domenica In ha fatto nuovi nomi aggiungendo alla ‘rosa’ Nathalie Guetta, Federica Nargi. E ancora: “Verrà Hoara Borselli, la prima vincitrice 20 anni fa”, ha annunciato.TOTTI CONCORRENTE O SUPER OSPITE, CHE FARÀ?

“Arriveranno anche nuovi amici- ha poi proseguito- tipo Francesco Totti: viene a festeggiare Ballando”. Ma cosa farà, se sarà un concorrente o un super ospite, non è ancora dato saperlo: “Quello che succederà lo vedrete, aspettate la puntata”. E alla domanda “Totti ballerà?”, la conduttrice ha risposto con un “Bocca cucita, sono con una zip da qui a qua”.

Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it