Il Primo Maggio di Meloni: “Creato oltre un milione di posti di lavoro, in Italia crescono gli occupati e i salari”

ROMA – “Domani è la festa dei lavoratori e anche quest’anno il Governo ha deciso di celebrarla con i fatti. Questo è il modo migliore per ringraziare gli italiani che ogni giorno contribuiscono a fare grande la nostra nazione. L’Italia è sempre più una Repubblica fondata sul lavoro, sono orgogliosa che un 2 anni e mezzo abbiamo trovato oltre un milione di posti di lavoro. Abbiamo raggiunto il record di occupati e l’occupazione femminile non è mai stata così alta. Aumentano i contratti a tempo indeterminato e diminuisce il precariato. Aumentano i salari reali, in controtendenza rispetto a quanto accadeva in passato. Da ottobre 2023 la tendenza è cambiata, le famiglie stanno recuperando il loro potere d’acquisto con una dinamica dei salari, migliore rispetto a quella del resto dell’Europa”. Lo dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un videomessaggio.

MELONI: 1,2 MLD SU SICUREZZA, A BREVE CONFRONTO CON PARTI SOCIALI

“Abbiamo reperito insieme all’Inail altri 650 milioni di euro che portano a oltre 1,2 miliardi le risorse disponibili per migliorare la sicurezza sul lavoro. Continueremo a mettere al centro la cura della prevenzione perchè prevenire è sempre il miglior investimento possibile. Ci occuperemo di scuola rendendo strutturale l’assicurazione Inail per studenti e docenti introdotta nel 2023. Condivideremo con le parti sociali queste misure nei prossimi giorni anche per raccogliere suggerimenti. Il nostro auspicio è quello che si possa dar vita a un’alleanza tra istituzioni, sindacati e associazioni datoriali sulla sicurezza. Buon primo maggio a tutti i lavoratori che con orgoglio possiamo dire che non sono mai stati così tanti in Italia”, spiega Meloni.MELONI CITA MATTARELLA: NON SONO TOLLERABILI INDIFFERENZA E RASSEGNAZIONE

Per la premier “c’è ancora tanto da fare, anche sul fronte della sicurezza sul lavoro, negli ultimi giorni nuove vittime e infortuni. Non si può morire così. Voglio rinnovare il cordoglio per le famiglie delle vittime ma sono consapevole che il cordoglio non basta. Bisogna continuare ad agire. Come ha detto Mattarella, di fronte a questo tema non sono tollerabili indifferenza e rassegnazione. Motivo per cui questo Governo ha sempre messo al centro questo tema. Oggi dedichiamo la festa dei lavoratori a questo tema e ci impegnamo a fare ancora di più”.

