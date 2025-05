Il Cardinale Zuppi tra i favoriti in Conclave

Trevi Nel Lazio, Grazioli: “In questo momento così importante la comunità è vicina al suo illustre concittadino”

Il Cardinale Matteo Maria Zuppi è tra i nomi favoriti a diventare il successore di Papa Francesco. Da numerosi media viene definito il “Bergoglio italiano”, ed è riconosciuto come una figura di grande spessore all’interno della Chiesa cattolica italiana, con una significativa influenza nella pastorale e nelle questioni sociali. La sua attuale posizione di Arcivescovo metropolita di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana sottolinea la sua autorevolezza e il suo ruolo chiave nelle dinamiche ecclesiastiche. Il 18 agosto dello scorso anno al Cardinale Zuppi gli venne conferita dal Sindaco di Trevi Nel Lazio l’avv. Silvio Grazioli, che venta un ottimo legame con il porporato, la cittadinanza onoraria (nella foto in alto). Un momento storico per la comunità trebana, che accolse calorosamente questo gesto espresso dall’Amministrazione Grazioli. “In questa fase di attesa per il mondo intero, che aspetta di conoscere chi sarà il nuovo Romano Pontefice –commenta il Sindaco Silvio Grazioli- la comunità di Trevi è particolarmente vicina al suo concittadino onorario Sua Eminenza il Cardinale Matteo Zuppi, e nutre una speranza che possa essere lui il successore di Bergoglio. Lo scorso anno , manifestai direttamente a S.Eminenza, la volontà da parte dell’Amministrazione di Trevi, di conferirgli la cittadinanza onoraria interpretando il sentimento di tutta la comunità trebana, in virtù del fatto che vi è uno storico legame tra la famiglia Zuppi ed il nostro territorio, segnatamente gli Altipiani di Arcinazzo. Proprio agli Altipiani il papà Enrico Zuppi affermatissimo giornalista dell’Osservatore Romano costruì una delle prime ville del dopoguerra, realizzando successivamente la cappella funeraria della famiglia presso il cimitero di Trevi, luoghi che il cardinale Zuppi visita frequentemente. Pertanto conosce benissimo il nostro territorio e le persone che vi abitano, ed accolse con grande gioia di ricevere questa onorificenza, ed in questo particolare momento siamo molto vicini a lui”. Il Cardinale Zuppi è noto per la sua attenzione ai temi del sociale, della pace, della giustizia e dei diritti umani, e senza dubbio rappresenta una figura che può incarnare un nuovo corso per la Chiesa, che si avvicina alle persone e alle loro esigenze.