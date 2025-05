Bimba di pochi mesi lanciata dalla madre giù dal balcone: è morta

I medici del 118 giunti sul posto non hanno potuto fare nulla per salvarla

PALERMO – Dramma a Misterbianco, in provincia di Catania, dove una bambina di pochi mesi è morta cadendo giù da un balcone. I medici del 118 giunti sul posto non hanno potuto fare nulla per salvarla. Il dramma si è verificato in un’abitazione di via Marchese, in una zona centrale di Misterbianco. La bambina è morta poco prima dell’arrivo in ospedale a causa delle lesioni. Le indagini dei carabinieri sono coordinate dalla procura di Catania.

LA DONNA SOFFRIVA DI DEPRESSIONE

Accusata di avere gettato la propria figlia dal balcone di casa provocando la sua morte è la madre. La donna sarebbe affetta da “gravi patologie psichiatriche, tra cui una forma severa di depressione post-partum”. La conferma alle prime ipotesi circolate nell’immediatezza del dramma che si è consumato nella cittadina catanese arriva dai carabinieri del Comando provinciale. Le pattuglie della Tenenza di Misterbianco sono arrivate in via Marchese poco dopo le 13:30, a seguito di diverse segnalazioni alla centrale operativa.La bimba, di appena sette mesi, è stata lanciata dal terzo piano dell’edificio dove viveva con la famiglia. I militari l’hanno trovata riversa sull’asfalto. Trasportata d’urgenza al Policlinico di Catania, la piccola non ce l’ha fatta ed è arrivata priva di vita.La madre, una 40enne di Misterbianco, era all’interno dell’abitazione ed è stata subito fermata e condotta in caserma. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Catania Fontanarossa e della sezione Investigazioni scientifiche per i rilievi necessari a capire con precisione la dinamica dei fatti.

SINDACO MISTERBIANCO: “SILENZIO E DOLORE, COMUNITÀ COLPITA”

“Quanto avvenuto oggi nella nostra città ci impone un silenzio pieno di dolore e di umanità. Ne soffro da sindaco e da padre, il dolore che prova la famiglia della bambina che purtroppo ha perso la vita in circostanze tragiche è inimmaginabile. La comunità di Misterbianco è rimasta profondamente colpita. Ci stringiamo in preghiera e in un grande abbraccio collettivo, sospendendo ogni attività istituzionale e pubblica in segno di rispetto e dolore”. Così sui social il sindaco di Misterbianco (Catania) Marco Corsaro.

