In vacanza con Fido: itinerari pet friendly sulla Costa degli Etruschi

Spiagge libere, trekking e borghi incantati da esplorare con i nostri amici a 4 zampe

Viaggiare con cani al seguito non è mai stato cosi facile: per vivere esperienze suggestive in Costa degli Etruschi non solo ci sono le rinomate spiagge dedicate ai nostri amici pelosi, ma anche tante piccole perle da scoprire in loro compagnia, per una vacanza a 360°. E per i soggiorni vale la pena approfittare delle offerte proposte dal Relais Antico Podere San Francesco e dal Residence Borgo Verde, due strutture a poca distanza dal mare di Rosignano Marittimo, immerse in contesti paesaggistici unici: qui tutto è studiato ad hoc per ospitare coppie, famiglie con bambini e amici a quattro zampe, a cui sono dedicati servizi per ogni esigenza.

Chi si trova a poter trascorrere qualche giornata di primavera in quel lembo di terra toscana che da Livorno arriva a Piombino, sa che si tratta di luoghi meravigliosi che incantano da sempre visitatori da tutto il mondo. La Costa degli Etruschi, infatti, con la sua miscela perfetta di natura, storia, arte ed enogastronomia, è capace di accontentare le esigenze più disparate. Non in ultimo quelle di chi viaggia con animali al seguito, in particolare cani. La Toscana è ben nota per essere una delle regioni più pet friendly d’Italia, e proprio la Costa degli Etruschi offre un bagaglio di esperienze a 360° per tutti. Il nostro fedele amico, infatti, può andare benissimo ad accompagnare il proprio padrone già da Piombino, in una bella passeggiata che porta alla scoperta del Torrione, l’antica porta d’ingresso, del Palazzo Comunale, della Torre dell’Orologio e della celebre Via del Popolo, fino ad arrivare al Castello del XIII secolo inglobato nella Fortezza Medicea, il cui museo è aperto anche ai cani, ammessi però con guinzaglio. Ci si ferma poi in Piazza Bovio, una vera e propria terrazza sul mare da cui ammirare lo splendido panorama circostante con una sosta rinfrescante. Senza dimenticare che in città si possono trovare numerosi locali e ristoranti molto accoglienti nei confronti dei nostri amici pelosi, cosi come alcuni stabilimenti pet friendly perfettamente attrezzati che includono docce per cani.

Tra questi spicca la Bau Beach di San Vincenzo, una delle spiagge dog-friendly più conosciute e amate della Toscana. Situata all’interno del Parco di Rimigliano, la Bau Beach offre un’area attrezzata con ombrelloni e lettini, ma anche una zona di spiaggia libera accessibile gratuitamente. I servizi includono docce e fontanelle per i cani, presidi veterinari ogni domenica, educatori cinofili, pet-shop, corsi di mobility dog e persino un bar con snack dedicati, come l’originale Gelato per Cani. Un luogo perfetto per far divertire il proprio amico a quattro zampe in totale sicurezza, a due passi da un mare cristallino e immersi nella natura.

Un’altra piacevole meta da prendere in considerazione con animali al seguito è quella di Suvereto, un borgo sospeso nel tempo che avvolge i visitatori con il suo aspetto medievale: anche Fido è pronto a divertirsi passeggiando tra i vicoli e ammirando gli edifici storici tra cui svetta la Rocca Aldobrandesca. Per vere e proprie corse c’è il vicino Parco Naturale di Montioni, a circa 20 minuti di passeggiata dal borgo. Bisogna solo stare attenti che gli amici a quattro zampe non si divertano troppo all’inseguimento di daini e caprioli che qui sono allo stato libero. Passeggiare in questo parco significa lasciarsi ispirare dai resti degli insediamenti etruschi e romani oltre che dalla bellezza dei boschi di lecci. Il Parco di Rimigliano, non è da meno in quanto a meraviglie: tra paesaggi selvaggi, la costa sabbiosa, i tratti di pineta si possono fare incontri ravvicinati con roditori, volpi, donnole, ricci e picchi alternandosi ai percorsi di Mobility Dog. Qui si può trovare un ampio lembo di spiaggia, con la già citata Bau Beach, e tutti i suoi comfort dedicati agli animali.

Raggiungere poi il borgo di Campiglia Marittima significa non solo poter andare a curiosare all’interno del castello medievale che può essere visitato insieme agli animali, ma anche aggirarsi per graziose stradine ammirando panorami mozzafiato tra mare e campagna, ideali per relax e divertimento. Arrivando in cima, dove si trova la Rocca di Campiglia, anche gli amici scodinzolanti possono avere la sensazione di dominare il paese. Perfetti per essere visitati in compagnia del proprio cane per la presenza di diversi punti di ristoro dove sono ammessi senza problemi ecco sfilare anche Castagneto Carducci e Bolgheri, noti grazie al poeta Giosuè Carducci. Dai centri storici di incantevoli borghi dove, tra viuzze e piazzette, si entra nella storia, ad altre spiagge attrezzate per cani il passo è breve. Marina di Bibbona e Cecina sono probabilmente le località di mare più rinomate in Costa degli Etruschi per quel che riguarda l’accoglienza balneare di chi viene in compagnia degli amici a quattro zampe, ma altrettanto al top sono anche le proposte per una vacanza primaverile, come quelle del Relais Antico Podere San Francesco e del Residence Borgo Verde. Si tratta di due strutture che si trovano a poca distanza dalla spiaggia di Vada, frazione di Rosignano Marittimo, e sono perfette per soggiorni in famiglia e con animali al seguito. Sono infatti due realtà rinomate per la cura nei dettagli dedicati agli amici pelosi, inclusi possibilità di pet sitting, veterinario, accessori su richiesta e soprattutto moltissimo spazio circostante in cui correre liberamente, grazie ai tanti ettari di parco in cui la natura regala momenti di autentico relax.