Arpino torna a splendere: dopo oltre 15 anni di attese per riqualificare la città

Gianluca Quadrini: “Una svolta attesa, che ho fortemente voluto per la mia comunità”

Dopo oltre quindici anni di attese, Arpino ritrova finalmente l’attenzione che merita. È in corso un intervento massiccio di riqualificazione e manutenzione straordinaria che prevede la risagomatura e bitumatura che coinvolge alcune delle zone più importanti e strategiche del paese, a partire dal Belvedere di Fuoriporta, vero e proprio biglietto da visita della città di Cicerone, passando per la contrada Vuotti, dove è stato rifatto anche lì il manto stradale, fino ad arrivare al centro abitato della storica contrada di Collecarino, completamente sistemato. Ora anche Viale Belvedere, principale via d’accesso ad Arpino, è oggetto di un ampio intervento di rifacimento e messa in sicurezza.

A rivendicare con orgoglio questi risultati è il Presidente del Consiglio provinciale di Frosinone e consigliere comunale di Arpino, Gianluca Quadrini, che si è fatto promotore instancabile di una battaglia durata anni e solo ora, grazie alla sensibilità del nuovo Presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano, si è concretizzata: “Queste opere non arrivano per caso. Sono il frutto di un lavoro costante, di sollecitazioni continue, di un impegno frutto di una ricerca delle ingenti risorse necessarie che ho assunto davanti ai cittadini e che ho voluto mantenere con fermezza. Come rappresentante della Provincia e come consigliere comunale ho ritenuto doveroso intervenire in modo deciso affinché Arpino potesse tornare ad avere il decoro e la dignità che merita.”

Un’azione amministrativa, quella della Provincia di Frosinone, che dimostra nei fatti la capacità di ascoltare e agire. “Non si tratta solo di asfaltare una strada o sistemare una piazza – prosegue – ma di lanciare un messaggio forte di attenzione e presenza concreta. Arpino, per troppi anni lasciata ai margini, oggi torna al centro dell’agenda istituzionale. E lo fa con un piano di interventi che miglioreranno la vivibilità dei residenti e l’immagine del paese anche sotto il profilo turistico.”

L’intervento è il frutto di una sinergia virtuosa tra la politica e la struttura amministrativa della Provincia di Frosinone, che ha risposto con tempestività e capacità tecnica. “Ringrazio di cuore tutti gli uffici e i tecnici provinciali, il direttore tecnico e dirigente, l’ing. Tommaso Secondini, il suo responsabile di area, ing. Angelo Rondinelli – ha aggiunto – per la disponibilità e la serietà con cui hanno accolto e portato avanti le mie istanze. Senza un apparato amministrativo reattivo e competente, nessuna volontà politica potrebbe concretizzarsi. Questo dimostra che quando la politica e la macchina tecnica collaborano con un obiettivo comune, i risultati arrivano davvero. Un ringraziamento al Presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano, che con attenzione, impegno e autorevolezza ha sostenuto questa visione e ne ha guidato la realizzazione. La sua attenzione nei confronti del territorio si è tradotta in fatti concreti.”

Il Belvedere di Fuoriporta riqualificato, un luogo simbolico per la città, spesso trascurato, che tornerà a essere uno spazio di bellezza e accoglienza. A Collecarino e a Vuotti, la sistemazione del centro abitato e delle periferie rappresenta un segnale di attenzione verso le contrade, che sono parte viva del tessuto cittadino. E Viale Belvedere, che accoglie chi arriva ad Arpino, ora sarà finalmente all’altezza del patrimonio storico e artistico che la città rappresenta.

“Sono fiero di poter dire che questo è solo l’inizio – conclude Quadrini–. Arpino ha bisogno di cura, visione e amore. E io, da figlio di questa terra, continuerò a lavorare ogni giorno affinché il nostro paese cresca, si rafforzi e venga rispettato come merita. Non per propaganda, ma per senso del dovere verso la mia comunità.”