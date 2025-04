 Il Teatro di Vejano accoglie Pippo Franco e il suo Grande Viaggio

“Il Grande Viaggio” – Pippo Franco al Teatro di Vejano

Un viaggio tra musica, parola e coscienza. Appuntamento il 4 maggio 2025, ore 17:30.

Vejano (VT) – Domenica 4 maggio 2025, alle ore 17:30, il Teatro di Vejano ospita un evento speciale che unisce arte, filosofia e comicità: Pippo Franco porterà in scena il suo spettacolo “Il Grande Viaggio”, un’esperienza coinvolgente di musica e parola che promette di emozionare, far riflettere e sorridere.

“Il Grande Viaggio”, scritto e interpretato dallo stesso Pippo Franco, è uno spettacolo che travalica i confini della semplice performance teatrale per farsi autentica esplorazione dell’animo umano e della realtà che ci circonda. In un sapiente alternarsi di ironia e profondità, il celebre artista accompagna il pubblico lungo un percorso immaginifico, dove suoni, immagini e parole si intrecciano per rivelare quello che spesso rimane nascosto oltre le apparenze.

Attraverso aneddoti, riflessioni e intuizioni, “Il Grande Viaggio” invita lo spettatore a guardare il mondo da una prospettiva nuova, più autentica, capace di superare il formalismo e i veli che troppo spesso ci allontanano dalla verità più profonda delle cose. Un viaggio che attraversa la storia, l’arte, i simboli e i sentimenti, restituendo allo spettatore una visione del tempo e dello spazio amplificata e poetica.

Un evento da vivere con tutti i sensi

Con la sua consueta capacità di unire il pensiero filosofico alla comicità più sottile, Pippo Franco guida il pubblico in un’esperienza che vibra a livello emotivo e intellettuale, risvegliando quel “sesto senso” spesso sopito nella frenesia della vita moderna. “Il Grande Viaggio” non è solo uno spettacolo: è una piccola rivelazione, un invito a vivere l’arte come strumento per comprendere se stessi e il mondo.

Teatro di Vejano

Domenica 4 Maggio 2025 – Ore 17:30

Ingresso € 10 – Prenotazioni Aperte

Info e prenotazioni:

333 8537695

teatrovejano@gmail.com

www.teatrovejano.it