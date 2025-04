Festa della Mamma a Firenze tra colori, profumi e capolavori rinascimentali

Un weekend speciale tra arte, natura e bellezza da vivere in compagnia della propria mamma, all’insegna del relax e del divertimento

Firenze offre tante iniziative a chi è in cerca di qualcosa di speciale per festeggiare la Mamma. Musei, eventi floreali e iniziative dedicate la rendono una meta ideale per l’attesissimo secondo weekend di maggio: dalla mostra floreale “Barberino in Fiore” (10-11 maggio) nel cuore del Chianti, alla riapertura del Salone di Donatello al Museo del Bargello. Un viaggio tra colori, profumi, capolavori rinascimentali, da godersi in pieno relax all’ FH55 Grand Hotel Mediterraneo di Firenze.

Tutti gli anni, la seconda domenica di maggio, si celebra un amore unico, immenso e incondizionato: la Festa della Mamma. Un weekend come tanti che si trasforma, però, in un’occasione speciale quando si decide di partire alla scoperta di nuovi angoli nascosti ed esperienze coinvolgenti, in compagnia della propria mamma. Tra le mete più ambite in Italia c’è sicuramente la città di Firenze: capitale dell’arte e della bellezza, conosciuta per i musei e per le tante iniziative da vivere insieme alle persone a cui vogliamo bene e che condividono le nostre stesse passioni. Quest’anno tra gli appuntamenti fiorentini da segnare in agenda c’è sicuramente la tredicesima edizione di “Barberino in Fiore“, organizzata con il supporto del Comune di Barberino Tavarnelle e dell’Associazione Operatori Economici di Barberino Val d’Elsa. L’evento, ad ingresso gratuito e pensato per valorizzare il territorio del Chianti, si svolgerà il 10 e l’11 maggio nel centro storico di Barberino Val d’Elsa e ospiterà numerosi espositori di fiori e piante, tra cui moltissimi vivai. Sarà un’occasione per scegliere e portare a casa una pianta profumata o perché no fare semplicemente una passeggiata tra gli stand colorati e i vasi in fiore o ancora selezionare con cura cosa esporre in terrazza con l’arrivo della primavera. Oltre ai fiori, la rassegna offre anche una serie di appuntamenti culturali, sociali e gastronomici, con piatti tipici toscani: dalle degustazioni, agli aperitivi, fino alle creatività degli artigiani locali, desiderosi di mostrare le ultime opere d’arte.

Non solo fiori e aria di primavera però, a Firenze nel weekend dei festeggiamenti della mamma: in quei giorni, riapre al pubblico il Salone di Donatello, cuore del percorso museale del Museo Nazionale del Bargello. Dopo un accurato restauro, questo ampio spazio ospita capolavori dello scultore, tra cui i celebri David in bronzo e in marmo, accanto a opere di altri maestri come Brunelleschi, Ghiberti e Luca della Robbia. Il nuovo allestimento, con 65 opere, offre un’esperienza più chiara e sicura grazie a soluzioni tecniche moderne, che hanno reso il museo, un tempo carcere, uno dei tesori più belli della scultura rinascimentale. Il Museo del Bargello offre, infatti, un viaggio emozionante nel cuore della scultura rinascimentale fiorentina: iniziando da Donatello, fino ai lavori di altri grandi artisti come Brunelleschi, Ghiberti e Verrocchio, conservando anche preziose collezioni come quella Carrand, con avori, bronzi e oggetti medievali. Salendo ai piani superiori si scoprono le vivaci terrecotte invetriate dei Della Robbia e numerosi busti rinascimentali. Nel cortile e nelle sale successive si trovano capolavori di Ammannati e di Michelangelo, tra cui il Tondo Pitti e il Bacco, due delle sue prime opere che testimoniavano già la potenza espressiva dell’artista fin dagli esordi. Natura, arte e bellezza si fondono insieme in una città che ha tante iniziative da offrire per celebrare un weekend primaverile in compagnia della propria mamma, regalandole due momenti unici e al tempo stesso raffinati: da un lato un piccolo borgo toscano che si anima e si riempie di fiori e stand enogastronomici; dall’altro uno dei musei più belli di Firenze che riapre il Salone di Donatello dopo un lungo restauro, mostrando alcuni dei lavori più noti e significativi dell’evoluzione dello stile donatelliano.

