GAU, Gallerie d’Arte Urbana 2025. Il viaggio di GAU fa tappa all’EUR

Domenica 11 maggio le strade del quartiere EUR si trasformano in una galleria a cielo aperto grazie a GAU – Gallerie d’Arte Urbana, il format culturale ideato da Progetto Goldstein che da nove anni trasforma oggetti del quotidiano in sorprendenti opere d’arte. Protagoniste indiscusse sono le campane della raccolta differenziata per il vetro, reinterpretate in chiave creativa e simbolica dal collettivo artistico MOLECOLE, formato da Gaia Flamigni e Virginia Volpe.

“Architetture Fantastiche” è la suggestione che accompagna questo nuovo capitolo di GAU e regala al pubblico un viaggio tra forme visionarie, sogni urbani e riflessioni sul nostro modo di abitare la città. Le opere verranno presentate durante due passeggiate guidate – alle 11:00 e alle 15:00 – a cura della storica e critica d’arte Francesca Tuscano, in un dialogo aperto tra arte, architettura e paesaggio urbano.

Il progetto GAU nasce da una visione precisa: rendere l’arte accessibile, portandola direttamente nello spazio pubblico, trasformando oggetti funzionali in strumenti di bellezza e consapevolezza. Le campane per la raccolta del vetro diventano così vere e proprie tele, ognuna con un messaggio visivo che stimola riflessione e immaginazione. Questa iniziativa, prodotta dell’associazione Progetto Goldstein, in collaborazione con gli enti pubblici e le istituzioni del territorio, unisce diversi obiettivi: avvicinamento all’arte, promozione culturale e decoro urbano, concretizzati in una forma tanto funzionale quanto creativa.

GAU lascia in eredità al quartiere opere d’arte che impreziosiscono le passeggiate di chi lo attraversa: un’iniziativa di decoro urbano che permette a cittadini e turisti di respirare una boccata di arte e cultura durante una semplice operazione quotidiana come quella di gettare i rifiuti, che diventa occasione di fruizione artistica.

Dopo il viaggio tra i quartieri più colorati della capitale, dagli animali fantastici di Centocelle al Dante Alighieri di Boccea, dall’ Anna Magnani di Cinecittà fino alle riflessioni su rinascita e futuro di Baldo degli Ubaldi, passando per la street art di Corviale e di Torpignattara, la galleria open air di GAU arriva all’Eur, dove la razionalità incontra il sogno urbano.

Sarà il collettivo MOLECOLE, composto da Gaia Flamigni e Virginia Volpe, a dare nuova vita alle campane per la raccolta differenziata del vetro.

Il duo artistico romano formato da artiste poliedriche e impegnate nasce nel novembre 2020 e vede al suo attivo opere come “Il caso Cervia”, promossa dal Municipio VIII di Roma o “Il Giardino dell’Ethernet”, nell’ambito del progetto INHABIT – Murales Etiopia, patrocinato da Roma Capitale.

Quello delle artiste con GAU è un rapporto ormai consolidato dalla comune visione del progetto: il collettivo è stato artefice di alcune delle opere realizzate nelle edizioni speciali del 2021, GAU “Dante” dedicata alla “Divina Commedia” di Dante Alighieri e quella del 2024, GAU “Cinema” che ha visto protagonista il cinema italiano nel quartiere della produzione cinematografica di Roma per antonomasia, Cinecittà.

Domenica 11 maggio, prima alle 11:00 e poi alle 15:00, con delle passeggiate guidate nel quartiere EUR con la storica e critica d’arte Francesca Tuscano i partecipanti esploreranno le nuove opere in un dialogo tra arte e spazio urbano, scoprendo le storie e i significati nascosti dietro ad ogni opera.

Il punto di ritrovo e partenza per l’evento è all’incrocio tra Viale Beethoven e Viale della Civiltà del Lavoro.

La partecipazione all’evento è gratuita con obbligo di prenotazione tramite la piattaforma Eventbrite. [qui il link alla prenotazione]

“Per questa edizione di GAU – Architetture fantastiche – nel quartiere Eur, ci siamo focalizzate su tre tematiche. EURchitetture: dal cosiddetto “Colosseo quadrato” alla Chiesa dei SS Pietro e Paolo, abbiamo reinterpretato alcuni edifici storici del quartiere cercando di smussare le linee severe che li caratterizzano, dando loro nuovi e inediti significati. BIOarchitetture: architetture modellate su quelle naturali, sull’intelligenza della natura, che non produce scarti, che si autoregola, come esempio virtuoso da cui imparare. FANTArchitetture: case impossibili, architetture utopiche che, seppur (ancora) irrealizzabili, stuzzicano la fantasia”.

Collettivo MOLECOLE, composto da Gaia Flamigni e Virginia Volpe, su GAU EUR 2025

“Il nostro progetto sperimenta la volontà di portare l’arte in posti non convenzionali,

intervenendo su arredi urbani di uso quotidiano al fine di renderli fruibili anche come

opere d’arte e sensibilizzare i cittadini al tema del decoro urbano. Lavorando su un supporto non convenzionale, come le campane per la raccolta del vetro, vogliamo mostrare come quello che consideriamo scarto può divenire risorsa valorizzandolo”

Alessandra Muschella, direttrice artistica di GAU – Gallerie d’Arte Urbana

11 maggio 2025

Quartiere EUR

Passeggiate artistiche

ore 11 / ore 15

evento gratuito con prenotazione

Info su:

https://www.gallerieurbane.com/gau

https://www.progettogoldstein.it

https://www.instagram.com/progettogoldstein

GAU – Gallerie d’Arte Urbana è un progetto di Progetto Goldstein

Con il sostegno del MiC e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”

In collaborazione con AMA S.p.A.

Con il patrocinio di Municipio IX Roma