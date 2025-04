MILANO, CONTROLLI PER IL SALONE DEL MOBILE, DE CORATO (FDI): «RINGRAZIO POLIZIA PER ARRESTI. DONNE-UOMINI IN DIVISA TUTELANO IL PAESE E CSX LI VUOLE IN GALERA PER UN SIMBOLO SULLA GIACCA. VERGOGNA»!

Milano, 15 Aprile 2025 – «Ringrazio le donne e gli uomini della Polizia di Stato che, la scorsa settimana, durante alcuni controlli intensificati appositamente per l’evento dell’anno, ovvero il Salone del Mobile e il Fuorisalone, hanno compiuto diversi arresti per detenzione di droga, spaccio e furti di varia natura. Io sarò sempre grato a queste donne e uomini in divisa perchè tutelano sempre il nostro Paese da malviventi e criminali. La Sinistra, e lo ha confermato anche poche ore fa, non perde mai occasione per condannare e colpevolizzare le Forze dell’Ordine. Qualche mese fa lo ha fatto con i Carabinieri per il caso Ramy, in queste ore lo sta facendo nei confronti di un poliziotto per un simbolo sulla giacca. Si vergognino»!

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.