Il 3 e 4 maggio a Rieti il raduno interregionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri. L’evento presentato oggi in Sala consiliare.

Sabato 3 e domenica 4 maggio la Città di Rieti ospiterà il Raduno Interregionale Lazio dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

L’evento è stato presentato nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta questa mattina presso la Sala consiliare del Comune di Rieti alla presenza del Sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, dell’Ispettore Regionale Lazio ANC Gen. D. Pasquale Muggeo, del Comandante Provinciale Carabinieri di Rieti, Col. Valerio Marra, e del Presidente della Sezione ANC di Rieti, Magg. Bruno Argiolas.

L’evento in programma a maggio celebrerà il 125° anno della fondazione della Sezione reatina dell’Associazione Nazionale Carabinieri e coinvolgerà soci e relativi familiari delle Sezioni delle Regioni Lazio, Abruzzo, Molise, Umbria, Marche, Calabria e Sardegna.

“Questo evento interregionale ci porterà a far conoscere meglio la città, il territorio e il suo paesaggio, ma anche i luoghi più belli e simbolici come il teatro, vero e proprio gioiello di Rieti – ha dichiarato il Col. Valerio Marra – Questa città sta conoscendo una nuova vita, un nuovo percorso evidenziato anche dalla crescita dell’università che ha oggi la propria sede proprio nel luogo in cui, nel lontano 1863, è arrivata a Rieti l’Arma dei Carabinieri. In questo cammino abbiamo il compito di portare sicurezza e prosperità alla città, elementi che contribuiranno a promuoverla ancor più e meglio”.

“Per la città è un onore ospitare questo evento. Il ruolo che svolgono i Carabinieri è fondamentale nella società, un presidio necessario per la tutela della sicurezza dei cittadini – ha aggiunto il Sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi – L’evento non rappresenta solo un’occasione di promozione per Rieti ma anche un momento per ribadire che tutte quelle manifestazioni che rendono onore al tricolore e ai caduti saranno sempre benvenute. Sarà una festa della Città ma anche dei valori della nostra Nazione”.

Programma:

3 maggio 2025

Ore 09:30

Piazza Vittorio Emanuele II

Apertura stand: Comando Provinciale Carabinieri – Scuola Forestale Carabinieri – Gruppo Carabinieri Forestali – Materiale Promozione ANC – Protezione Civile ANC – Concessione diplomi futuro Carabinieri

Ore 10:00

Piazza Cesare Battisti

Mostra auto storiche Arma dei Carabinieri

Ore 10:30

Sala Mostre Comune di Rieti

Annullo Filatelico

Ore 11:00

Auditorium ex Chiesa San Giorgio

Presentazione libri a fumetti indagini – Recupero opere d’arte

Ore 18:00

Teatro Comunale Flavio Vespasiano

Concerto della Fanfara della Legione Allievi Carabinieri di Roma

4 maggio 2025

Ore 08:00

Piazza Mazzini

Ammassamento radunisti

Ore 08:45

Monumento ai Caduti

Onori alla massima Autorità Militare – Alzabandiera – Deposizione di corona di alloro

Ore 09:15

Allocuzioni

Ore 10:00

Cattedrale di Santa Maria Assunta

Santa messa

Ore 11:00

Inizio sfilata

Ore 12:30

Onori finali alla massima Autorità Militare