Ferentino in prima linea per la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo: un confronto concreto sul progetto di vita delle persone con disabilità

Una giornata all’insegna dell’ascolto, del confronto e della responsabilità istituzionale si è svolta presso il Salone di Rappresentanza del Liceo Martino Filetico di Ferentino, in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo. Un evento promosso dal Comune in collaborazione con la Regione Lazio – Assessorato ai Servizi Sociali, Disabilità, Terzo Settore e Servizi alla Persona, la Provincia di Frosinone, il Consorzio Parsifal e la Cooperativa Sociale Altri Colori e il Liceo Martino Filetico.



Tema centrale dell’incontro è stato il ruolo delle istituzioni e delle realtà territoriali nel costruire, sostenere e accompagnare il progetto di vita delle persone affette da autismo, alla luce della nuova normativa introdotta dalla legge delega n. 227/2021 e dal D.lgs. n. 62/2024, che segnano un vero e proprio cambio di paradigma nella visione della disabilità: non più solo assistenza, ma valorizzazione delle potenzialità, autonomia e piena partecipazione alla vita sociale.



Ad aprire i lavori, il Presidente della Terza Commissione Consiliare Permanente del Comune di Ferentino Maurizio Berretta, che ha introdotto e moderato gli interventi, seguiti dai saluti della Dirigente scolastica dell’IIS M. Filetico, Sara Colatosti, e del Sindaco di Ferentino, Piergianni Fiorletta, che ha voluto rimarcare la centralità di un’azione amministrativa inclusiva, attenta alle fragilità ma orientata alle opportunità.

Tra le figure istituzionali intervenute, il direttore generale della Asl di Frosinone, dott. Arturo Cavaliere, alla sua prima uscita ufficiale e istituzionale sul territorio, il neo Segretario provinciale della Cisl, la dott.ssa Antonella Valeriani, il Vicequestore Vicario, dott. Raffaele Attanasi, il direttore di Anci Lazio, dott. Luca Masi, e il Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone e dirigente Anci Lazio, Gianluca Quadrini, che ha portato i saluti del Presidente della Provincia, Luca Di Stefano, sottolineando l’importanza di un approccio sinergico e condiviso: “Oggi non celebriamo solo una giornata simbolica, parliamo di futuro. Rinnoviamo un impegno concreto verso una società che riconosca il valore unico di ogni persona. Un orizzonte possibile? diventa allora una sfida, quella di superare le barriere, culturali e materiali, che impediscono l’autodeterminazione e l’inclusione piena. Oggi parliamo di diritti concreti, di accesso all’istruzione, al lavoro, alla salute, alla partecipazione sociale. Questo a mio avviso significa costruire una società che non si limiti alla tolleranza, ma che pratichi la valorizzazione delle differenze.



Quadrini ha inoltre ringraziato il Presidente della Terza Commissione Consiliare Permanente del Comune di Ferentino Maurizio Berretta per la sensibilità e la visione mostrata nell’organizzazione dell’iniziativa, il Sindaco Piergianni Fiorletta, e il Direttore a generale della ASL di Frosinone, Cavaliere: “In un tempo in cui il rischio dell’indifferenza è dietro l’angolo, Ferentino dimostra che l’attenzione alle fragilità è una scelta di civiltà. Un evento magnifico grazie all’impegno e alla professionalità del consigliere Maurizio Berretta. La Provincia di Frosinone continua a credere in un futuro che sia un diritto non un privilegio. Essere sostenitori di questa iniziativa non significa solo patrocinare un evento, ma abbracciare un impegno continuo.”

Tra gli interventi di rilievo anche quello del Presidente del Consorzio Parsifal, Daniele B. Del Monaco, e dell’Assessore Regionale On. Massimiliano Maselli, che insieme al

Direttore Generale della ASL, ha sottolineato l’attenzione sempre più concreta che il sistema sanitario provinciale e quello politico regionale intendono riservare ai disturbi dello spettro autistico.

Il comune di Ferentino ha registrato oggi i eventi unico che ha dimostrato quanto la collaborazione tra enti, associazioni, sistema sanitari e famiglie sia importante per costruire un modello virtuoso di supporto.