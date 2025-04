Creatività e raffinatezza: la ricetta di Pasqua dell’Ara Maris di Sorrento

Il Filettino di Agnello alle Erbe dello Chef Alfonso Pepe per celebrare la primavera con eleganza e armonia di sapori

Sorrento si risveglia a Pasqua in un tripudio di profumi mediterranei, giornate luminose e scorci indimenticabili sul Golfo di Napoli. Ed è proprio qui, nel cuore della Penisola Sorrentina, che l’Hotel Ara Maris – raffinato cinque stelle lusso – propone un’esperienza gourmet unica nel suo genere: il Filettino di Agnello alle Erbe, con crema di carciofi, patata pavé, pera e salsa ai mirtilli, firmato dallo chef Alfonso Pepe, anima creativa dei ristoranti Cora Bistrot e Lumi Sky Lounge.

Una proposta gastronomica che celebra la Pasqua con la poesia della primavera e un affascinante gioco di contrasti: la tenerezza del filettino di agnello cotto a bassa temperatura si fonde con le note vivaci delle erbe aromatiche, mentre la vellutata crema di carciofi avvolge il palato con la sua delicatezza. A completare l’armonia, una salsa ai mirtilli intensamente fruttata, che regala una punta di freschezza e una piacevole sorpresa gustativa ad ogni assaggio.

Il piatto si arricchisce di una patata pavé gustosa e precisa, dalla consistenza compatta e una croccantezza dorata, e della raffinata dolcezza della pera William, trasformata in una crema soffice e leggera che equilibra e impreziosisce l’insieme.

Una vera e propria sinfonia di sapori, pensata per esaltare la qualità delle materie prime, l’arte della tecnica e il rispetto della stagionalità. Ogni elemento è curato con attenzione sartoriale, e si traduce in una presentazione essenziale e contemporanea, in perfetta sintonia con lo spirito dell’Ara Maris: una destinazione esclusiva dove il lusso incontra la bellezza autentica della Penisola Sorrentina.

FILETTINO DI AGNELLO ALLE ERBE, CREMA DI CARCIOFI, PATATA PAVÉ, PERA E SALSA AI MIRTILLI

Ingredienti per 4 persone

Filettino di agnello 400 g

Pane in cassetta 200 g

Erbe miste q.b.

Carciofi 2

Pera William 1

Patate 3

Burro, sale, pepe nero, olio extravergine q.b.

Panna 30 g

Mirtilli 100 g

Procedimento

Pulire il filettino di agnello, spennellarlo con olio extravergine e salarlo leggermente. Cuocere a bagnomaria a 58°C per circa un’ora.

Una volta cotto, cospargere con erbe aromatiche tritate e rosolare in padella per creare una leggera crosticina.

Pelare le patate, affettarle sottilmente e immergerle in una miscela di panna e pepe nero.

Disporle a strati in una tortiera, alternando con fiocchetti di burro, e cuocere in forno per circa un’ora. Una volta sfornate, coprire con un peso e lasciare riposare in frigorifero per 24 ore.

Frullare i mirtilli ed emulsionarli con olio extravergine fino a ottenere una salsa liscia e omogenea.

Pulire la pera, tagliarla a pezzi e cuocerla dolcemente fino a ottenere una consistenza cremosa.

Pulire i carciofi, stufarli in padella con un filo d’olio, quindi frullare il tutto e regolare di sale.

Per l’impiattamento, adagiare la crema di carciofo al centro del piatto, posizionare il filettino di agnello, aggiungere la patata pavé e dei piccoli spuntoni di crema di pera. Completare con la salsa ai mirtilli.

Un piatto pensato per celebrare le feste pasquali in modo raffinato e sorprendente, perfetto per chi desidera vivere un’esperienza gourmet in una delle cornici più affascinanti d’Italia.