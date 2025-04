Le congratulazioni di Gianluca Quadrini ai neo eletti Presidenti di Ance Frosinone, Buccitti e Ance Lazio, Stellino

Il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, ha espresso le sue più sentite congratulazioni ai neo-eletti Presidenti di Ance Frosinone, Alessio Buccitti e Ance Lazio, Stefano Stellino, sottolineando il grande valore delle loro nomine per il futuro del settore delle costruzioni e per lo sviluppo economico del territorio.

Con parole di apprezzamento e stima, il Presidente del Consiglio ha voluto evidenziare l’importanza di questi ruoli cruciali, che vedranno i due neo-eletti impegnati a guidare e rappresentare i professionisti del settore in un momento di grande trasformazione per l’edilizia e le infrastrutture del nostro Paese. “Entrambi i neo-presidenti sono figure di grande competenza, con una visione chiara e un impegno costante per la crescita e l’innovazione del settore”, ha dichiarato Quadrini che ha poi aggiunto che le sfide che attendono i due nuovi leader sono molte, ma sono anche opportunità straordinarie per portare avanti un cambiamento positivo. “Il mondo delle costruzioni è oggi più che mai chiamato a rinnovarsi, a essere sostenibile e a rispondere alle nuove esigenze di un territorio che cambia. Sono certo che, grazie all’ esperienza e alle capacità di dialogo con le istituzioni, sia Alessio Buccitti che Stefano Stellino sapranno promuovere politiche che non solo rafforzeranno il settore edilizio, ma contribuiranno anche a dare impulso all’economia provinciale e regionale.”

Il Presidente ha infine voluto sottolineare l’importanza di una collaborazione sempre più stretta tra le istituzioni e le associazioni di categoria, che sono chiamate a lavorare insieme per affrontare le sfide legate al mondo edilizio.

Un augurio di buon lavoro dunque ai nuovi Presidenti, con la speranza che il loro mandato sia foriero di importanti traguardi per il futuro del comparto edilizio e per la crescita della provincia e della regione.