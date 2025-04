Le tendenze del turismo di lusso: le preferenze dei viaggiatori per il 2025

Presentati i risultati del sondaggio annuale di Condè Nast Johansens

Condé Nast Johansens, il punto di riferimento globale per hotel di lusso, spa e location esclusive, ha pubblicato i risultati del suo sondaggio annuale, rivelando le preferenze, i desideri e i comportamenti di viaggio dei consumatori per il 2025. Ecco i principali insight emersi:

Tra le destinazioni più ambite dai viaggiatori di Condé Nast Johansens, l’Italia si conferma una meta di grande fascino, scelta dal 26% degli intervistati. Pur essendo preceduta dal Regno Unito, che guida la classifica con il 50% delle preferenze, e dalla Spagna (30%), l’Italia continua a esercitare un’attrazione senza tempo grazie alla sua straordinaria combinazione di arte, cultura, paesaggi mozzafiato e cucina d’eccellenza (26%).

A seguire, tra le mete più desiderate, troviamo la Francia, selezionata dal 25% dei viaggiatori, e il Portogallo, che chiude la lista con il 16%. Questi dati confermano che le destinazioni europee, e in particolare il Mediterraneo, restano protagoniste dei viaggi di lusso, con l’Italia che mantiene il suo prestigio tra le mete più sognate per il prossimo anno.

Le tendenze di viaggio per il 2025 mostrano un forte desiderio di esplorare destinazioni internazionali: ben il 91% dei consumatori prevede di viaggiare all’estero, con una netta preferenza per soggiorni di 7-9 notti (37%).

Tra le esperienze più ricercate spiccano i city break, scelti dal 69% dei viaggiatori, seguiti dalle vacanze al mare (58%) e dai ritiri in campagna (51%), a dimostrazione di un equilibrio tra la voglia di esplorare città cosmopolite e il bisogno di relax immersi nella natura.

Un dato particolarmente interessante riguarda l’influenza delle guide stampate di Condé Nast Johansens, che continuano a essere un punto di riferimento autorevole: il 68% dei viaggiatori si affida a queste pubblicazioni per ispirare e pianificare i propri viaggi, confermandone il prestigio e l’affidabilità nel settore del turismo di lusso.

I consumatori mostrano un marcato interesse per diversi ambiti, con una netta preferenza per il settore enogastronomico: ben il 76% degli intervistati dichiara di essere attratto da cibo e bevande. Anche la natura e le attività all’aperto suscitano grande interesse, coinvolgendo il 55% dei consumatori. Seguono l’arte e la cultura, che affascinano il 48% del pubblico, e il benessere, con il 44% degli intervistati che apprezza esperienze legate a spa e trattamenti rilassanti.

Quando si parla di viaggi di lusso e benessere, emerge una forte preferenza per strutture indipendenti ed esclusive: il 60% dei viaggiatori sceglie boutique hotel e resort di lusso. Gli elementi più apprezzati durante il soggiorno includono letti confortevoli (72%), colazione inclusa (69%) e opzioni di ristorazione di qualità (60%). Per chi cerca un’esperienza dedicata al benessere, le strutture più desiderate sono le piscine interne (81%), le vasche idromassaggio (73%) e le saune (68%).

Nel processo di prenotazione, i fattori più determinanti risultano essere il clima e il costo dell’alloggio, indicati come prioritari dal 67% degli intervistati. Prima di confermare una prenotazione, l’82% dei viaggiatori consulta tra due e cinque siti web, mentre il 70% preferisce finalizzare la prenotazione direttamente sui siti ufficiali degli hotel.

Nel mondo del turismo di lusso, la reputazione si costruisce (e si consolida) anche attraverso il digitale. Dalla scelta della destinazione fino alla condivisione del soggiorno, i social media rappresentano uno degli strumenti più potenti di influenza, racconto e ispirazione.

Secondo i dati emersi, Instagram si conferma la piattaforma principale per i viaggiatori di fascia alta, con un 69% che lo utilizza per ispirarsi o condividere contenuti legati ai propri viaggi. Seguono Facebook (48%) e TikTok (22%), che registra un incremento costante, in particolare tra le fasce più giovani. A completare il panorama: YouTube (18%) e Pinterest (14%), apprezzati per la componente visiva e creativa. La partecipazione attiva degli utenti si traduce in un elevato livello di engagement: il 36% pubblica contenuti relativi alla struttura in cui soggiorna; il 30% tagga direttamente l’hotel o resort; il 27% scrive recensioni dettagliate; il 22% condivide link, reel o stories menzionando il brand.

Un dato particolarmente significativo riguarda la fiducia negli influencer: il 21% degli utenti afferma di aver scelto una struttura su consiglio di un content creator, confermando quanto il racconto esperienziale e autentico incida sulle decisioni di prenotazione. In questo contesto, Condé Nast Johansens si distingue come punto di riferimento per chi cerca esperienze selezionate e di qualità. Il sito web della guida registra: oltre 45.000 utenti unici al mese; una media di 270.000 visualizzazioni di pagina mensili; un tempo medio di permanenza di 2 minuti e 30 secondi, che riflette un forte coinvolgimento dell’utente.

A supporto della strategia digitale, le guide cartacee Condé Nast Johansens continuano a rappresentare un canale di valore e riconoscibilità internazionale e una preziosa fonte d’ispitazione:

il 68% prende ispirazione per le loro vacanze dalle guide di Condé Nast Johansens sui Luxury Hotels/Spa.

prende ispirazione per le loro vacanze dalle guide di Condé Nast Johansens sui Luxury Hotels/Spa. il 45% le utilizza per cercare un hotel/spa,

le utilizza per cercare un hotel/spa, il 38% le consulta per pianificare il tempo libero,

le consulta per pianificare il tempo libero, il 34% come fonte di riferimento affidabile,

come fonte di riferimento affidabile, il 10% per effettuare una prenotazione.

Tra coloro che conoscono Condé Nast Johansens nella versione cartacea:

il 72% l’ha vista in una camera d’albergo

l’ha vista in una camera d’albergo il 21% l’ha vista ad un evento o conferenza

l’ha vista ad un evento o conferenza il 7% l’ha acquistata.

Fonti di viaggio affidabili, Condé Nast Johansens e Condé Nast Traveller risultano superiori ai concorrenti quando si tratta di effettuare prenotazioni di viaggio: Condé Nast Johansens 71%, Condé Nast Traveller 64%, Booking.com 54% , Trip Advisor 50%, Small Luxury Hotels 42%, Leading Hotels of the World 30%, Airbnb 30%, Expedia 29%.

Gli eventi rappresentano un ulteriore punto di interesse per questo pubblico: il 63% degli intervistati si dichiara interessato a partecipare a eventi organizzati dagli hotel affiliati a Condé Nast Johansens. Tra le esperienze più ricercate spiccano i tè pomeridiani (38%) e le degustazioni di vini (33%). Per quanto riguarda le destinazioni ideali per eventi internazionali, le città più ambite sono Parigi (33%), Roma (28%) e Lisbona (28%).

Il pubblico di riferimento per questo settore è esclusivo e ben definito: il reddito medio annuo dei consumatori è di £73.000, con una spesa media di £6.900 dedicata alle vacanze. La fascia d’età predominante è quella tra i 55 e i 64 anni (32%), seguita da coloro che hanno più di 65 anni (34%), con una netta prevalenza di donne, che rappresentano il 65% del totale.

Condé Nast Johansens continua quindi ad essere un punto di riferimento per i viaggiatori di lusso, offrendo ispirazione, qualità e un’ampia gamma di opzioni esclusive. Con una crescente attenzione al benessere, alla sostenibilità e alle esperienze uniche, il 2025 si preannuncia come un anno di viaggi indimenticabili.