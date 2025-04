Pasqua in famiglia a Marina di Bibbona: avventure, relax e sorrisi per grandi e piccini

Dai giochi in spiaggia ai parchi divertimento un viaggio perfetto per forti emozioni e momenti di puro benessere

Immersa nel cuore della splendida Costa degli Etruschi, nella provincia di Livorno, la località marittima di Bibbona si rivela come una meta perfetta per ogni tipo di vacanza. Tra parchi divertimento, giardini sospesi, emozionanti gare di go-kart e momenti di puro relax nella natura, è il luogo ideale per soddisfare ogni desiderio, anche quelli dei più piccoli. Pasqua è l’occasione giusta per approfittare delle offerte speciali del Park Hotel Marinetta, un resort moderno pensato per famiglie e coppie che cercano tranquillità, comfort e benessere, il tutto a pochi passi dal mare della Toscana.

Trascorrere una Pasqua in famiglia a Marina di Bibbona significa immergersi in un angolo di Toscana dove natura, divertimento e storia si incontrano in un’armonia perfetta. Con la sua sabbia dorata, un mare cristallino e fondali bassi, questa località sulla splendida Costa degli Etruschi è il luogo ideale per una fuga primaverile che regala emozioni a grandi e piccini.

Per chi cerca un’avventura emozionante, una visita al Cavallino Matto è un must assoluto. Questo parco divertimenti, il più grande della Toscana, è immerso in una pineta che si affaccia sulla splendida spiaggia di Marina di Castagneto, creando un mix perfetto tra natura e adrenalina. Con 23 attrazioni, dalle montagne russe mozzafiato alle giostre più divertenti, il parco offre qualcosa per tutti, dai più piccoli agli amanti del brivido. I 5 spettacoli dal vivo, ricchi di magia e sorprese, catturano l’attenzione di grandi e piccini, creando momenti di pura gioia. Ogni angolo del Cavallino Matto è pensato per far vivere emozioni uniche: dalle attrazioni adrenaliniche che sfidano la gravità, alle giostre tranquille ideali per una passeggiata in famiglia. Non solo un parco, ma un vero e proprio mondo di divertimento, dove l’intrattenimento è sempre al top e la sicurezza è garantita.

Inoltre, il parco si rinnova continuamente, portando ogni anno nuove attrazioni e eventi tematici che rendono ogni visita unica. La combinazione di natura rigogliosa, divertimento senza fine e sicurezza rende il Cavallino Matto il luogo ideale per creare ricordi indimenticabili con tutta la famiglia.

Dopo una giornata al parco, è possibile passeggiare tra le tranquille stradine di Marina di Bibbona, scoprire la storica Pieve di Sant’Ilario e rilassarsi circondati dal verde. Per gli amanti della natura, una visita alla Riserva Naturale Tomboli di Cecina offre un’opportunità unica per passeggiare tra le pinete e godere della quiete che solo la natura sa regalare.

E per chi è alla ricerca di storia e cultura, il territorio circostante è un vero e proprio scrigno di bellezze da scoprire, con i borghi medievali di Bolgheri, Castagneto Carducci e Suvereto a pochi passi. Un tuffo nel passato che, insieme alle escursioni nei diversi parchi naturali, regala esperienze uniche con animali esotici e percorsi acrobatici adatti a tutti. Ogni angolo di Marina di Bibbona è pronto ad accogliere le famiglie in cerca di un mix perfetto di relax, avventura e natura.

Il “Pack Pasqua con ingresso al Cavallino Matto” prevede per 2 adulti + 2 bambini: soggiorno di due o più notti; colazione dal buffet; cena a buffet presso il Ristorante Anfora di Baratti; il Pranzo di Pasqua curato dall’Executive Chef Daniele Arzilli (aperitivo, menù di quattro portate e bevande); 1 biglietto a persona per il parco divertimenti Cavallino Matto; parcheggio gratuito interno con possibilità di ricarica elettrica a pagamento; piscina Relax (solo adulti); piscina Funny (riscaldata dal 22/03 al 10/06 e dal 15/09 al 21/10); piscina per adulti e bambini; 1 Ombrellone e 2 Lettini presso la spiaggia privata dell’hotel; WiFi gratuito in camera e nelle aree comuni; linea cortesia e un accappatoio a persona in camera; 1 telo mare a persona in camera; palestra.

Prezzo in camera familiare deluxe 2 adulti + 2 bambini a partire Euro 1260,00€ per due notti

Valido dal 19 al 20 Aprile 2025

Menù del Pranzo di Pasqua

Amuse bouche

Crocchetta con salmone e bietoline su spuma di pecorino Toscano

Antipasto

Tonno scottato, caponatina croccante, crema cipollotto e foglia di cappero

Primo piatto

Risotto carnaroli Riserva con frutti del mare e crema di asparagi selvatici

Secondi piatti

Trancio di morone in guazzetto di fave e carotine baby

Oppure

Costolette d’agnello toscano impanate e fritte

Carciofi locali in pastella

Predessert

Il Cedro di Bibbona in 3 consistenze

Dessert

Mousse al cioccolato Noalya70% con cuore al maracuja e gelato al fior di mango

Per consultare i pacchetti e le offerte proposte dalla struttura: https://www.hotelmarinetta.it/offerte-speciali/