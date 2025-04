Il plesso dell’infanzia è avvolto da erba alta e

Piglio, Scarfagna: “L’indifferenza dell’Assessore Lucia Ceccaroni, lascia senza parole”

“Non so’ cosa sia più triste: vedere l’indifferenza dell’Assessore alla Pubblica Istruzione dinnanzi al degrado dell’asilo in Via Romagnano, o vedere un’insegnante collaboratrice dell’ufficio di Presidenza dell’Istituto Comprensivo indifferente alle proteste dei genitori dinnanzi all’abbandono della scuola dell’infanzia? Forse entrambe considerando che a ricoprire il ruolo di Assessore e d’insegnante è la stessa persona : Lucia Ceccaroni (nella foto in alto)”. Esordisce così il consigliere di minoranza del gruppo “Oltre” Cristian Scarfagna che a distanza di 15 giorni, aveva raccolto le proteste dei genitori dei bambini che frequentano l’asilo nido, con la speranza che l’Amministrazione del Sindaco Mario Felli, nel particolare l’Assessore Lucia Ceccaroni, intervenisse per ripulire lo spazio antistante il plesso scolastico, ormai sovrastato dall’erba alta e sporco causato quest’ultimo anche dai lavori in corso (nella foto in basso). ( https://www.ilgiornaledellazio.it/2025/03/22/i-genitori-protestano-per-lo-stato-di-abbandono-del-cortile-adiacente-lasilo-comunale ). “Sono sincero –commenta il consigliere Scarfagna- nell’intervento diretto del Sindaco Mario Felli non vi ho mai creduto conoscendo il suo motto “”ci penso io che lo porta via il vento””, ma nella sensibilità ed attenzione dell’Assessore Lucia Ceccaroni, alla sua prima esperienza amministrativa, insegnante e dunque coinvolta nell’ambiente della scuola ci speravo e invece grande delusione, si è perfettamente allineata con il resto del gruppo ben amalgamati dal medesimo filo che li unisce: l’indifferenza. L’indifferenza verso la comunità pigliese, almeno dovrebbero rispettare un terzo della popolazione che li ha votati, indifferenza verso un paese, che sta scomparendo , indifferenza verso le richieste d’intervento dei cittadini, insomma menefreghismo totale. In quindici giorni è stato così difficile investire due ore circa nella pulizia di un ambiente che deve essere accogliente e sicuro, dove i bambini passano parte della loro giornata? Che fine hanno fatto i tanti proclami della campagna elettorale che oggi risultano essere le solite chiacchiere di chi ancora non sa cosa vuol dire e cosa bisogna fare per amministrare un paese. I genitori dei bambini stanno raccogliendo delle firme da presentare in Comune al Sindaco Mario Felli, all’Assessore Lucia Ceccaroni e da inviare al Prefetto di Frosinone, che per l’ennesima volta dovrà prendere atto della cattiva gestione di Piglio. Complimenti al Sindaco Mario Felli ed alla sua amministrazione per la bella pubblicità che stanno dando di Piglio, divenuto fanalino di coda della Provincia di Frosinone”.