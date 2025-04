Giornata dedicata all’educazione ambientale

Subiaco, Foppoli: “E’ importante che i bambini possano toccare con mano il valore della natura”

Questa mattina gli alunni della Scuola primaria del plesso Piazzale delle Arti di Subiaco, accompagnati dalle loro maestre, hanno preso parte alla giornata ecologica presso il parco fluviale di Subiaco, organizzata dal Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini. Nell’ambito della gestione delle aree protette , quest’iniziativa di educazione ambientale , rientra tra le priorità indicate dal Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e dall’Assessore Giancarlo Righini. A guidare la giornata odierna, gli operatori dell’Ente Regionale, con i ragazzi del servizio civile universale, presente anche il commissario Alberto Foppoli. “L’educazione ambientale è uno strumento fondamentale per costruire una comunità consapevoli e responsabile, è con questo obiettivo –commenta il commissario Foppoli- che il Parco durante l’anno mette in atto una serie di iniziative legate all’educazione ambientale, rivolte in particolar modo al mondo della scuola , perché vogliamo che gli studenti ed i giovani possano toccare con mano il valore della natura, comprendendo che la tutela dell’ambiente non è solo un dovere, ma un’opportunità per migliorare la qualità della vita di tutti”.­ Il Parco Naturale dei Monti Simbruini, infatti è da sempre impegnato nella salvaguardia del proprio patrimonio naturalistico e nella promozione di una cultura della sostenibilità, facendosi promotore di una serie di azioni concrete­. “Siamo certi che il futuro dell’ambiente dipenda dalla consapevolezza di chi lo vive e lo abita – ha aggiunto il commissario Foppoli- e ciò per noi è uno stimolo a lavorare sempre di più in rete con le realtà associative e istituzionali presenti sul territorio che condividono la nostra mission. Un ringraziamento alle maestre che hanno accompagnato i bambini in questa giornata dedicata all’ambiente, certo che ha lasciato un segno costruttivo nella loro crescita”. Ai giovani partecipanti sono stati consegnati dei gadget tra cui una borraccia del Parco , che rappresenta un’azione importante di plastic free.