Il Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone, Quadrini,  interviene alla celebrazione del 45° anniversario della Difesa Civica

Il 45° anniversario della Difesa Civica è stato al centro di un’importante celebrazione organizzata dal Consiglio regionale del Lazio, che ha avuto luogo, oggi, nella sede istituzionale di via della Pisana, a Roma. Un evento che ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti istituzionali, con l’obiettivo di ripercorrere la storia e il ruolo fondamentale del Difensore Civico nella tutela dei diritti dei cittadini e nella promozione di una pubblica amministrazione trasparente ed efficiente.

Il Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone, Gianluca Quadrini, ha partecipato con un intervento mirato a sottolineare l’importanza di un coinvolgimento civico attivo, un tema cruciale per rendere la Difesa Civica sempre più vicina alle reali esigenze dei cittadini. Durante il suo intervento, il Presidente ha evidenziato come la partecipazione dei cittadini sia un elemento fondamentale per garantire una gestione amministrativa corretta e trasparente.

«Il Difensore Civico non è solo una figura istituzionale di tutela dei diritti, ma anche un punto di riferimento per la promozione della cultura della legalità e della giustizia», ha dichiarato il Quadrini. «Il nostro compito è quello di fare in modo che ogni cittadino possa sentirsi tutelato e che la pubblica amministrazione risponda in maniera tempestiva ed efficiente alle necessità della collettività. È fondamentale che i cittadini siano consapevoli dei loro diritti e sappiano come esercitarli.»

Nel corso della giornata, sempre lo stesso Quadrini ha anche posto l’accento sulla necessità di sviluppare nuovi strumenti e processi per facilitare il dialogo tra cittadini e istituzioni, promuovendo una maggiore inclusività e responsabilità.

L’evento ha visto anche il sentito ringraziamento del Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone nei confronti di Marino Fardelli, Difensore Civico della Regione Lazio e Coordinatore dei Difensori Civici d’Italia. La sua azione instancabile nel rafforzare il ruolo del Difensore Civico è stata lodata per la sua capacità di promuovere la trasparenza e il rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini in tutta Italia.