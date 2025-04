Pasqua a Sorrento tra splendide grotte e insenature naturali

Natura, storia e mistero tra colline in fiore e grotte incantate

La Penisola Sorrentina, tra aprile e maggio, si trasforma in un angolo di paradiso naturale, perfetto per una vacanza di Pasqua. Tra colline fiorite, uliveti e limoneti, si nascondono gioielli naturali e storici come la Grotta Azzurra e la Grotta dello Smeraldo. Non mancano poi le meraviglie archeologiche, come i Bagni della Regina Giovanna e il suggestivo Vallone dei Mulini, famoso per le sue rovine e la vegetazione lussureggiante. Una vacanza ideale per esplorare la costa senza rinunciare alle tradizionali rievocazioni e celebrazioni delle festività a Sorrento, città dal fascino unico dove è possibile soggiornare presso il nuovissimo Hotel Ara Maris.

In primavera, la Penisola Sorrentina si trasforma in un paradiso di colori e profumi, perfetto per una fuga di Pasqua o un lungo weekend di relax. Tra colline in fiore, uliveti e limoneti profumati e un mare che si confonde con il cielo, il territorio nasconde autentiche meraviglie da esplorare.

Le grotte marine della zona sono veri tesori nascosti, piccole insenature che raccontano la storia di questa meravigliosa terra: da aree archeologiche a piccole conche raggiungibili solo via mare, sono tantissimi i tour che conducono a dei veri e propri capolavori nascosti che vale la pena visitare. Dalla celebre Grotta Azzurra di Capri, con il suo spettacolare colore blu e i resti di epoca romana, alla suggestiva Grotta dello Smeraldo, un angolo mistico di acqua cristallina e formazioni rocciose uniche. Spingendosi più avanti, verso la baia di Ieranto, si trova la Grotta Runghetiello, una pittoresca caverna naturale dalle pareti rosso-verdi che prende il nome da un pesce locale, mentre a Sorrento spiccano i celebri Bagni della Regina Giovanna, una piscina naturale circondata dalle rovine di un’antica villa romana, legata alle leggendarie avventure amorose della regina Giovanna d’Angiò. Questa piscina naturale, a pochi passi dal centro di Sorrento, è un’oasi incantevole, ma anche un importante sito archeologico con i resti della villa di Pollio Felice: un patrizio romano del I secolo a.C., che un tempo occupava circa 30.000 mq.

E restando fra i luoghi più suggestivi della città, vi è poi il Vallone dei Mulini, un luogo che sembra uscito da una fiaba: un canyon abbandonato e invaso dalla vegetazione, così affascinante da essere entrato nella nella lista dei 30 luoghi più affascinanti del pianeta, diventando virale su Instagram. Testimone di un’epoca passata, esso ospitava dei mulini ed era un punto di ritrovo per contadini e pescatori; oggi quest’area abbandonata nel tempo è stata ripopolata da felci spettacolari, conferendo alla zona un’area affascinante molto apprezzata dai turisti. E se la natura non bastasse a rendere Sorrento una meta accattivante per il lungo ponte di aprile, a ciò si aggiungono le tradizionali ricorrenze religiose in occasione della Pasqua con rievocazioni, candele e costumi che aggiungono un tocco di solennità in più ai festeggiamenti in città in questo periodo dell’anno.