Segnaletica orizzontale sulla strada provinciale Turanense 

La scrivente Associazione ValTurano Terra Nostra esprime la più sentita soddisfazione per l’annuncio del 3 aprile della Presidente della Provincia relativo alla prossima sistemazione della segnaletica lungo la strada provinciale Turanense, annuncio successivo sia a quello analogo sulla potatura delle piante della stessa strada del giorno precedente sia al nostro comunicato dello stesso 2 aprile sulla proposta del passaggio della Valle del Turano in Abruzzo. Soddisfazione ed anche ringraziamento alla Presidente per questo necessario provvedimento che eliminerà i pericoli derivanti dalla mancanza di visibilità del fondo strada a causa delle fitte nebbie che stazionano nell’arteria in quanto l’intervento era stato già richiesto dalla scrivente con un altro comunicato del 22 febbraio. Ma è ben evidente che questo provvedimento non è sufficiente per risolvere i tanti problemi della Valle, a cominciare da argomenti che sono già stati portati all’attenzione degli Enti competenti. Ci si riferisce, in particolare: alla completa sistemazione del fondo strada della Turanense e di altre arterie, all’estensione della fibra ottica in tutti i comuni della Valle e dell’Alta Sabina, al miglioramento dei trasporti pubblici compreso un efficiente collegamento con quelli abruzzesi da Carsoli a Roma e viceversa. Tutti provvedimenti, questi, che potranno consentire di poter lavorare sul territorio ma anche di spostarsi facilmente in maniera tale da non abbandonare la Valle e addirittura di favorire un auspicato reinsediamento di emigrati nonché nuovi arrivi. E per tutto questo la ValTurano continuerà ad essere disponibile a fornire la massima collaborazione e il massimo stimolo a tutti gli Enti che hanno in capo l’adozione dei provvedimenti a ciò necessari.