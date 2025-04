Parco urbano di Villa Reatina, sopralluogo del Sindaco Sinibaldi e dell’assessore Chiarinelli: “lavori in via di conclusione”

Il Sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, l’assessore ai lavori pubblici, Claudia Chiarinelli, e tecnici e funzionari del Settore V “Lavori Pubblici” del Comune di Rieti hanno effettuato un sopralluogo presso il parco in fase di realizzazione nel quartiere di Villa Reatina, finanziato con 1.5 milioni di euro derivanti dalla rimodulazione del “Contratto di quartiere”.

Il parco sorgerà nell’area centro-ovest del quartiere, sarà il più esteso della Città e offrirà, tra le altre cose, percorsi ciclo-pedonali, aree attrezzate e relax, un’area parcheggio inerbita, un campo da calcio a 5, attraversamenti delle sorgenti del Cantaro, giochi inclusivi, un percorso fitness e nuovi ed efficienti sistemi di irrigazione ed illuminazione.

“Siamo finalmente quasi in dirittura d’arrivo nella realizzazione di questo nuovo, imponente e moderno parco pubblico – dichiara l’assessore ai lavori pubblici, Claudia Chiarinelli – Restituiamo ad un quartiere importante un luogo ampio che era rimasto abbandonato per troppo tempo e che diventerà certamente un luogo di aggregazione, di svago e di benessere. Ci auguriamo che i cittadini possano contribuire a preservarlo perché sarà certamente un luogo di grande valorizzazione dell’intero quartiere”.

“Grazie ad un importante investimento stiamo realizzando il parco più grande della Città, che rappresenterà un fiore all’occhiello sia per il quartiere di Villa Reatina che per il limitrofo quartiere di Campoloniano – aggiunge il Sindaco Daniele Sinibaldi.

Stiamo procedendo alla realizzazione del percorso ciclopedonale, che sarà impreziosito da tre suggestivi attraversamenti sulla sorgente del Cantaro e da un percorso naturalistico completamente riqualificato e bonificato dalla vegetazione che, nel tempo, l’aveva reso inservibile. Contemporaneamente, siamo all’opera anche per realizzare delle isole ludiche per i bambini, che saranno totalmente inclusive.

L’eliminazione di ogni barriera architettonica sarà infatti il tratto distintivo del nuovo parco, che sarà così il secondo della città ad essere completamente inclusivo: un impegno che abbiamo preso e che stiamo mantenendo con particolare attenzione verso le politiche sulla fragilità e sulla sostenibilità sociale. Ogni cittadino, indipendentemente dalle proprie necessità ed esigenze, avrà in questo modo la possibilità di godere degli spazi verdi.

Questo parco, che contiamo di ultimare ed inaugurare per l’inizio dell’estate, è quindi un passo importante per costruire una città sempre più accessibile e accogliente verso tutti”.