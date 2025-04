Inaugurata la Fiera Agricola del Basso Lazio a Pontecorvo

Gianluca Quadrini sottolinea che si tratta di un’importante occasione di crescita per il territorio

Con una grande partecipazione di pubblico e operatori del settore, si è aperta oggi la Fiera Agricola del Basso Lazio, un evento che rappresenta un importante momento di confronto e innovazione per il mondo agricolo, zootecnico e agroalimentare delle due province del Basso Lazio. La manifestazione, che si terrà fino a domenica 6 aprile, è diventata nel corso degli anni un appuntamento imperdibile per tutti coloro che sono appassionati del settore e per i professionisti in cerca di nuovi spunti e tecnologie.



Alla cerimonia inaugurale ha preso parte il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, che ha portato il saluto del Presidente della Provincia, Luca di Stefano. Durante il suo intervento, il Presidente Quadrini ha sottolineato l’importanza della fiera come strumento fondamentale per la crescita e la valorizzazione del territorio ciociaro. “Quest’evento è la prova tangibile della vitalità del nostro mondo agricolo, sempre più orientato verso la qualità e l’innovazione”. Sempre Quadrini ha inoltre voluto ringraziare sentitamente il Sindaco di Pontecorvo, Anselmo Rotondo, e la sua amministrazione per l’organizzazione impeccabile e l’accoglienza calorosa riservata a tutti i partecipanti. “Un sentito ringraziamento va al Sindaco Rotondo, al consigliere Gaetano Spiridigliozziz ideatore della manifestazione, ad Enzo Molle ptrsidente dell’associazioned a tutti i suoi collaboratori compreso il segretario Mario Prata che organizzano l’evento e che

hanno lavorato con dedizione per questa manifestazione. Il loro impegno è fondamentale per la crescita di Pontecorvo e del nostro territorio”, ha proseguito. Un riconoscimento particolare è stato rivolto agli agricoltori, ai produttori e alla Coldiretti per il loro instancabile lavoro e per il loro impegno quotidiano nella tutela e nella valorizzazione delle nostre tradizioni agricole. “Ringrazio con affetto tutti gli agricoltori e i produttori locali, che ogni giorno lavorano con passione e dedizione per portare sulle nostre tavole prodotti di qualità. Un particolare grazie alla Coldiretti, che continua a svolgere un ruolo cruciale nel supportare il nostro comparto agricolo e nel promuovere le nostre eccellenze”, ha concluso il Presidente.

La Fiera Agricola del Basso Lazio, con il suo ampio programma di eventi e la presenza di numerosi espositori, è una vetrina privilegiata per il settore, un’opportunità per fare rete, favorire la crescita delle imprese agricole e promuovere le produzioni tipiche locali, che continuano a rappresentare una risorsa fondamentale per l’economia del Basso Lazio e di tutta la nazione.