Primavera in Ticino: tradizioni pasquali e usanze autentiche

Quando la primavera trasforma il Ticino in un tripudio di colori, si risveglia anche il ricco patrimonio culturale della regione. In particolare, intorno a Pasqua, sono protagoniste antiche tradizioni secolari, come le suggestive processioni della Settimana Santa a Mendrisio, incluse nel Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Anche l’imponente fortezza di Bellinzona e il Monte San Giorgio, ricco di storia, invitano a scoperte affascinanti. Le famiglie possono godersi la primavera con esperienze interattive, come il sentiero escursionistico BoBosco o l’avventurosa pista di slittino a Bosco Gurin. Un’altra novità imperdibile è la nuova “Lugano Family-Tour” che, da aprile 2025, condurrà le famiglie in un’entusiasmante avventura alla scoperta della città. Inoltre, nel 2025, le Isole di Brissago celebreranno il 75° anniversario come giardino botanico con un programma speciale dedicato.

Processioni pasquali a Mendrisio – un patrimonio UNESCO vivente

Ogni anno, a Pasqua, Mendrisio si trasforma in un palcoscenico straordinario di tradizione vivente: le storiche processioni pasquali, riconosciute dal 2019 come patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO, attirano numerosi visitatori il Giovedì e il Venerdì Santo. La “Funziun di Giüdee” del Giovedì Santo mette in scena la Via Crucis di Cristo con circa 270 figuranti in costumi elaborati. Indossando abiti storici provenienti dal Teatro alla Scala di Milano, interpretano personaggi biblici come Ponzio Pilato, Erode o le Tre Marie. Il Venerdì Santo, invece, ha luogo una solenne processione con circa 700 partecipanti che, nella suggestiva cornice del centro storico, crea un’atmosfera di profonda devozione. Accompagnata da musica e oggetti cerimoniali, la processione attraversa i vicoli e testimonia la profonda radicazione religiosa di questa tradizione. Uno dei momenti più affascinanti è rappresentato dai “Trasparenti”: tele artisticamente dipinte che illuminano Mendrisio con un vibrante gioco di colori. La straordinaria tecnica di realizzazione e l’antica tradizione artigianale hanno avuto un ruolo decisivo nel conferimento del riconoscimento UNESCO. Chi desidera ammirare questi capolavori al di fuori della Settimana Santa può visitarli nel Museo Casa Croci.

Processioni in Ticino

25 anni di Patrimonio Mondiale UNESCO: la Fortezza di Bellinzona festeggia l’anniversario

La fortezza medievale di Bellinzona, con i suoi tre castelli – Castelgrande, Castello di Montebello e Castello di Sasso Corbaro – e le mura difensive, è tra i più imponenti complessi fortificati delle Alpi e celebra quest’anno il suo 25° anniversario come patrimonio UNESCO. Restaurata dall’architetto ticinese Aurelio Galfetti, offre un entusiasmante viaggio nel passato. Specialmente per le famiglie è stata ideata una caccia al tesoro curata nei minimi dettagli, che trasforma la visita al castello in un’avventura interattiva.

Fortezza Bellinzona

Monte San Giorgio – Patrimonio naturale UNESCO dal 2003

Il Monte San Giorgio, alto 1.100 metri e ricco di fossili risalenti a 200 milioni di anni fa, è considerato uno dei più importanti giacimenti fossiliferi al mondo. Nel museo dei fossili di Meride è possibile ammirare reperti risalenti al Triassico medio. Un’escursione dal punto panoramico di Serpiano porta al Parco Archeologico di Tremona, dove moderne ricostruzioni in 3D riportano in vita un insediamento medievale. Dopo un tour esplorativo, i tradizionali grotti invitano a gustare specialità regionali in un’atmosfera conviviale.

Monte San Giorgio

Tour di scoperta all’insegna del gioco: BoBosco in Val Verzasca

BoBosco è un sentiero escursionistico interattivo in Val Verzasca che propone piste per biglie in formato gigante. Su un percorso lungo 5,5 chilometri, da Brione a Lavertezzo, sfere di legno scorrono lungo piste artisticamente realizzate, sfruttando ingegnosi meccanismi come chiuse d’acqua e carrucole. Le famiglie possono acquistare le biglie direttamente sul posto e partire insieme alla scoperta del percorso. Chi preferisce emozioni più forti troverà a Bosco Gurin la prima pista da slittino su monorotaia della Svizzera. Con curve mozzafiato e massima sicurezza, garantisce divertimento indimenticabile per grandi e piccini.

Slittovia 4 stagioni

BoBosco

Lugano con tutta la famiglia: enigmi, leggende e segreti

Lugano invita le famiglie a una straordinaria avventura alla scoperta della città! Dal 13 aprile 2025, bambini e genitori potranno esplorare insieme gli angoli nascosti di Lugano, attraverso un percorso ludico ricco di misteri, leggende e racconti affascinanti. In circa 90 minuti, i piccoli esploratori potranno vivere la città da una prospettiva del tutto nuova. La passeggiata, pensata soprattutto per bambini dai 5 ai 12 anni, è adatta anche ai piccoli curiosi più giovani. Accompagnati da storie coinvolgenti e attività interattive, il percorso attraversa le vie più caratteristiche della città, offrendo sorprese ed emozioni per tutta la famiglia.

Lugano Family Tour

75 anni di paradiso naturale: le Isole di Brissago festeggiano l’anniversario

Le Isole di Brissago celebrano il 2 aprile 2025 i 75 anni dalla loro inaugurazione come giardino botanico e invitano i visitatori a un programma speciale per l’occasione. Dal 18 al 27 aprile 2025, il festival primaverile «Primavera alle Isole» offrirà mostre, dimostrazioni e esperienze immersi nella natura. I bambini dai 5 ai 10 anni potranno aiutare Antoinette nella sua avventura «Alla ricerca dei fiori perduti», andando così alla scoperta giocosa delle isole. Dal 27 aprile 2025 sarà inoltre visitabile la mostra fotografica «Mutanti» di Daniel Pittet, e il programma proseguirà fino al tardo autunno.

Isole di Brissago