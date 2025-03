1000 MIGLIA 2025: la corsa più bella del mondo approda a Sorrento

Un’esperienza unica tra eleganza, lusso e passione automobilistica

La 1000 Miglia 2025, l’iconica competizione automobilistica che da oltre novant’anni affascina il mondo, è pronta a regalare nuove emozioni attraversando i luoghi più suggestivi d’Italia. Dal 10 al 13 aprile 2025, le leggendarie auto d’epoca attraverseranno anche la splendida Sorrento, offrendo uno spettacolo unico tra le sinuose strade costiere e il fascino mediterraneo della Penisola Sorrentina. Per coloro che desiderano rendere questa esperienza ancora più esclusiva, l’Hotel Ara Maris 5* Lusso di Sorrento rappresenta la scelta ideale.

Nata nel 1927 come gara di velocità su strada, la 1000 Miglia divenne presto un evento leggendario, attirando piloti del calibro di Tazio Nuvolari, Stirling Moss e Juan Manuel Fangio. La sua fama crebbe grazie ad imprese memorabili, come la vittoria di Moss nel 1955 a bordo di una Mercedes-Benz 300 SLR, percorrendo i 1.600 km da Brescia a Roma e ritorno in appena 10 ore, 7 minuti e 48 secondi, un record ancora imbattuto. Oggi, la 1000 Miglia è una straordinaria rievocazione storica che mantiene vivo lo spirito di quell’epoca gloriosa, celebrando eleganza, tradizione e passione automobilistica. Dal 10 al 13 aprile, gli equipaggi, partendo da Sorrento, intraprenderanno un affascinante itinerario alla scoperta delle località più suggestive di Campania, Basilicata e Puglia.

Dopo le verifiche tecniche e sportive previste nel centro di Sorrento, la prima giornata vedrà gli equipaggi impegnati in un’emozionante gara di regolarità 1vs1 al centesimo di secondo, in competizione per conquistare l’ambito “Trofeo Città di Sorrento” lungo la pittoresca passeggiata di Corso Italia.

La Tappa 1, con partenza dalla perla della Penisola Sorrentina, proseguirà lungo la meravigliosa Costiera Amalfitana, uno dei tratti di costa più celebri e suggestivi d’Italia, per raggiungere Matera. Qui, i partecipanti avranno l’opportunità di immergersi nelle bellezze uniche della città, con un tour esclusivo tra i celebri Sassi, patrimonio mondiale dell’UNESCO, e di pernottare in alloggi caratteristici per un’esperienza autentica e indimenticabile.

La Tappa 2 condurrà gli equipaggi attraverso il suggestivo Parco della Murgia Materana fino ad Alberobello, dove i caratteristici trulli faranno da straordinario sfondo al passaggio delle auto storiche. La gara proseguirà poi verso Castel del Monte, l’affascinante capolavoro medievale dall’inconfondibile forma ottagonale, dichiarato patrimonio mondiale dell’UNESCO nel 1996. L’avventura si concluderà a Bari, dove avrà luogo la cerimonia di premiazione celebrando la conclusione di una gara unica e ricca di emozioni.

La combinazione tra il fascino senza tempo della 1000 Miglia e il lusso incomparabile dell’Hotel Ara Maris offre agli appassionati di motori e agli amanti del bello un’opportunità unica: vivere la “corsa più bella del mondo” senza rinunciare al massimo del comfort e dell’eleganza. Questo straordinario evento è un’occasione imperdibile per scoprire l’essenza della Penisola Sorrentina, vivendo la magia della 1000 Miglia immersi nel lusso e nella tranquillità di una delle strutture più esclusive d’Italia.

Situato nel cuore della splendida Penisola Sorrentina, l’Ara Maris è un’oasi di eleganza e comfort, dove ogni dettaglio è pensato per offrire un soggiorno indimenticabile. Con la sua posizione strategica, l’hotel consente agli ospiti di assistere al passaggio della 1000 Miglia e di esplorare le meraviglie circostanti, dalle incantevoli coste di Sorrento e Amalfi alle isole di Capri, Ischia e Procida.